玄天上帝迎白沙屯媽祖！受天宮宣布「今夜不關廟門」　參拜動線曝

▲白沙屯媽祖在受天宮駐駕。（圖／翻攝臉書／拱天宮）



記者曾羿翔／綜合報導

白沙屯媽祖200年來首度駐駕南投松柏嶺受天宮，受天宮廟方6日對此宣布，歡迎白沙屯拱天宮「天上聖母」進香回鑾駐駕，為迎接來自十方的香燈腳，今夜不關廟門，歡迎全國蒞臨參拜進香。

松柏嶺受天宮的貼文還指出，玄帝迎聖母，拱佑名間鄉，2025年5月6日，乙巳年四月初九日，「今夜不關廟門」！殿外朝拜聖母，殿內朝拜上帝。

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松柏嶺受天宮也列出參拜動線，敬請香客遵守：

1.天公爐朝拜玉皇上帝。

2.中門前朝拜天上聖母，香插天公爐。

3.龍門入大殿參拜上帝，香插主爐，虎門出殿(總之一路靠你右手邊)。

4.太歲殿參拜斗母元君。

▲玄帝迎聖母，拱佑名間鄉。（圖／翻攝受天宮臉書）

白沙屯媽祖預定在5月7日早上六點起駕回鑾，目前路線尚未確定。

白沙屯媽祖進香行程今邁入第五天，6日突然創下了大驚奇，200年來首次進入南投名間，晚間6點左右駐駕松柏嶺受天宮。而白沙屯媽前往的過程中，突然來個「大甩尾」，並且帶著大批香燈腳爬山，令許多人感嘆「一輩子難忘」，當地鄉親也感到相當興奮。



對此，許多信徒網友也興奮表示，「媽祖來找帝爺公泡茶聊天」、「百年相見，歡喜天恩」、「帝爺公與媽祖娘娘相見歡」、「下大雨啦」、「這應該是200年來駐駕最高的點吧」、「祈願上帝爺公和媽祖娘娘共同賜福蒼生百姓平安順利」。

▼白沙屯媽祖進香行程今邁入第五天。（圖／翻攝臉書／拱天宮）