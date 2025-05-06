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快訊／白沙屯媽祖到名間　200年來首度造訪南投

記者高堂堯、陳俊宏／南投報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香行程，今天進入第5天，中午11時35分已進入南投縣名間鄉，這也是白沙屯媽祖200年來首度造訪南投縣，讓當地民眾超嗨，擺起供桌供品迎接。

▼白沙屯媽祖11時35分抵達名間。（圖／翻攝白沙屯拱天宮直播）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

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▼白沙屯媽祖11時35分抵達名間。（圖／翻攝白沙屯媽祖app）

（圖／翻攝白沙屯媽祖app）

白沙屯媽祖進香約有200年歷史，但不論是去程還是回程，至今都未曾踏進南投縣。南投市長張嘉哲跟妻子今年特別前往拱天宮，擲筊詢問媽祖是否願意蒞臨南投市，沒想到連續擲出3個聖筊。

白沙屯媽祖5日晚間駐駕雲林縣斗六市福懋興業公司，地點距離南投縣大約僅10公里。今晨6時起駕，從雲林林內鄉繼續北返，早上9時多來到關鍵路口，到底要往彰化縣二水鄉還是南投縣竹山鎮，猶豫超久一度大迴轉，甚至停駕休息，最後決定經彰雲大橋進入二水，接著走152縣道、員集路，11時35分抵達名間，讓南投人超興奮。

▲▼白沙屯媽祖到南投名間。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼名間鄉親擺起供桌供品，用吊車掛起數十公尺長的鞭炮，迎接媽祖到來。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼白沙屯媽祖到南投名間。（圖／記者高堂堯攝）

白沙屯媽祖造訪南投，創造200年來歷史創舉，目前大批人車湧向員集路，進入名間市區路口準備夾道迎接，鄉公所等單位和家家戶戶也拉起布條，擺起供桌供品，用吊車掛起數十公尺長的鞭炮。警方則於現場進行交管，只允許二水往名間方向車輛行駛。

白沙屯媽祖於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式開啟10天9夜縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，今年破紀錄近33萬名香燈腳報名。

白沙屯媽祖3日中午抵達北港朝天宮，4日凌晨0時45分完成刈火儀式，1時25分登轎出廟北返，預計11日下午3時45分回宮。

▼白沙屯媽祖進香直播。


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