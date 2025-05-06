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高雄女房東又來了！闖飯糰店「檢查電壓」嗆夫妻：要燒死你還我？

▲▼飯糰店女房東又鬧事！趁公休闖店面「檢查電壓」　雙方再爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲飯糰店女房東趁公休闖店面「檢查電壓」，雙方再爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，引發社會輿論，但針對事件來龍去脈，雙方各執一詞。原以為紛爭已經消停，未料今（6）日邵姓女房東稱要檢查店面電壓狀況，擅自帶人進入查看，現場與飯糰店夫妻再起爭執，警方獲報到場排解，房東邵女在經勸說下才離去。

邵姓女房東今日上午11點多，趁著飯糰店公休，帶著2名技師進入店裡，聲稱要確認冰箱電壓、電線狀況，飯糰店夫妻見狀趕緊報警求助，並控訴房東率人擅自搬動店內東西，雙方在現場再度爭執不下。

▲▼飯糰店女房東又鬧事！趁公休闖店面「檢查電壓」　雙方再爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼飯糰店夫妻控訴，女房東趁公休闖店面「檢查電壓」，擅自搬動店內物品。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼飯糰店女房東又鬧事！趁公休闖店面「檢查電壓」　雙方再爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於今日檢查店面電壓受阻，邵女不滿表示，「那就是等到火災時候再來究責？」「電線走火要燒死你還是燒死我？」、「到時候他們（指飯糰店夫妻）有本事能負責什麼？」甚至一度衝進店裡嗆聲，員警見狀連忙將雙方分開。

▲▼飯糰店女房東又鬧事！趁公休闖店面「檢查電壓」　雙方再爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲女房東情緒激動，一度衝進店內嗆聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，因現場未有不法，雙方無肢體衝突，也無提出告訴，到場後僅協助排解糾紛後邵女自行離去。鼓山分局呼籲，民眾如遇財產或租賃糾紛，應理性溝通並透過司法途徑解決，切勿情緒失控而衍生爭執甚至觸法。

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