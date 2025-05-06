高雄31歲討錢姊遭罰1萬！被抓還自封「網紅」　再向警察借1千

▲高雄「討錢姊」曾在殯儀館討錢滋事被打，又因到癌症中心討錢遭拒，辱罵對方後被送進警局，遭法院裁罰1萬元。（圖／民眾提供）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名31歲何姓女子經常背著粉紅色包包，出沒在公眾場所向民眾要錢，討錢不成還經常與人起口角，鬧上新聞版面被封為「討錢姊」。今年3月她又潛入癌症中心向人討300元，遭拒怒譙五字經，被送進警局時，何女向警方自介「新聞都有，我就是網紅高雄討錢姐300姐」，再向警察借1000元。橋頭地院認為何女毫無悔意，藉端滋擾公共場所，裁處她罰鍰1萬元。可上訴。

據了解，何姓女子被稱為「討錢姊」，身上常常揹著粉紅色包包，曾搭計程車要求司機退還350元，還在台鐵列車上、診所裡向人借錢，並數度在殯儀館向喪家討要現金。

上月14日時，何姓女子就在殯儀館外頭，向路過的65歲鄭姓女子討要300元，鄭女拒絕後，何女情緒失控發飆，一旁的55歲呂姓男子見狀，好心上前調解，沒想到何女把情緒發洩在呂男身上，徒手出拳一陣毆打拉扯，呂男不甘示弱，也出拳毆打何女，並用安全帽K她的頭部，雙方鬧上警局，向對方提出傷害告訴。

而更早在3月25日，何女就到某7樓癌症中心討錢，向在場許姓女子討300元遭拒，竟出言怒罵「X你娘X掰」，還拉扯造成許女的物品掉落一地，經報警處理，何女被依違反社會秩序維護法送辦。

沒想到何女進警局，又繼續向警察討錢，供稱「討錢是我阿嬤教我的，我10年前就開始討錢，今年關出來重操舊業，新聞都有，我就是網紅高雄討錢姐300姐，民眾對我的行為不會困擾啦，我現在就是沒錢，看警察能不能借我1千元」。

法官認為，何女毫無悔意，審酌她正值青壯年適合從事正當工作、教育程度為高職畢業，尚有一定工作能力、行為妨害安寧秩序程度等一切情狀，依何女藉端滋擾公共場所，裁處罰鍰1萬元。可上訴。

記者許宥孺／高雄報導