吃美食街「湯裡有小強」店家認錯...同1鍋再給1碗　消費者傻眼

記者賴文萱／高雄報導

高雄有民眾在某百貨商場美食街吃韓式料理時，竟在湯碗裡驚見「一隻小強」當場反胃，也立刻向店員反應，沒想到只換來一句「不好意思」，以及重新盛的湯，應對方式讓民眾傻眼直呼「同一鍋湯根本沒換啊！」對此，高雄市衛生局今日前往稽查，業者坦言疏失，後續將依法開罰。

▲美食街吃韓式「湯裡有小強」！民眾當場反胃。（圖／Threads／zcyuki_授權提供）

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一名網友在社群平台Threads上發文控訴，「真的有夠誇張，頭一次遇到！跟朋友開開心心放學一起去吃晚餐，吃了夢時代美食街的某韓式料理。結果呢，拍照拍很爽，正要開始吃的時候，往碗裡一看，這是一隻小強吧！」原po怒批超噁，直接整個反胃，並立刻跟店員反應，結果竟只換來一句「不好意思」，還有一碗重新盛的湯。

▲美食街吃韓式「湯裡有小強」！店家認錯…同鍋湯再盛一碗。（圖／Threads／zcyuki_授權提供）

原po不滿表示，「但那鍋湯根本沒換啊？ 」質疑店家SOP是「重盛一碗」，能解決湯裡有蟲這種噁心事？重點是「這是同一鍋湯耶」，傻眼直呼，「實在讓人無法繼續安心吃下去，還有後面的客人都喝到一樣的東西」，直言好歹也是百貨公司，應該有更妥善的應對方式。

▲▼衛生局今（6）日獲報後隨即派員至現場查察。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局今（6）日獲報後隨即派員至現場查察，經查現場未見蟑螂蹤跡，但業者坦承影片內容屬實，昨日接獲顧客反映後已請消毒公司執行清消。衛生局將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有投保產品責任險及委託合格病媒防治業者定期施作，針對作業場所無洗手掛圖、病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。