囂張販毒集團微信公開賣「喪屍煙彈」　警4波緝捕10嫌全遭收押

▲囂張販毒集團微信公開賣「喪屍煙彈」，遭警緝捕瓦解。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

以29歲李男為首的販毒集團，在網路囂張利用微信通訊軟體，公開向不特定人販賣「喪屍煙彈」等毒品訊息，高雄市刑事警察大隊接獲檢舉後，隨即展開蒐證。今年1月起警方發動4波搜索拘提行動，陸續將李男等10嫌全數逮捕，並起獲喪屍菸彈等相關毒品送辦。

高雄市刑大緝毒專責隊偵六隊18分隊於去年底接獲民眾檢舉，有販毒集團公開在微信上販售「喪屍煙彈」等毒品，旋即聯合鳳山分局文山、過埤派出所及三民第二分局陽明派出所共組專案小組。經多時蒐證事證明確後，隨即報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

▲▼警方跟搜販毒集團，陸續逮捕集團成員。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年1月中旬，警方跟蒐該販毒集團，趁該集團外送毒品車輛於仁武區停車場交班時，當場以偵防車包夾堵住該車輛出路，逮捕22歲黃姓、21劉姓二嫌，並於車內起獲準備外送毒品。

接著再循線陸續逮捕28歲洪姓外送人員，26歲湯姓、23歲張姓、24歲黃姓三名控機手，另還有21歲王姓分裝補貨人員，28歲張姓、27歲陳姓收帳人員，最後於4月中旬逮捕李姓主嫌，全案共發動4波搜索拘提行動。

總計共起獲第二級毒品依托咪酯煙油9罐、煙彈51顆、毒品咖啡包4包、愷他命1罐、已使用過煙彈12顆、煙彈止漏閥1袋、煙彈電極環8袋、煙彈絕緣環1袋、煙彈空殼13袋、針油瓶4袋、刻度瓶2袋、綿條2袋、芒果草莓葡萄蘋果標示夾鏈袋1袋。

▲▼警4波緝捕行動起獲相關毒品，10嫌全遭收押。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，還有電子煙霧化器37支、菸彈殼1批、果汁粉3包、封口機1台、點鈔機1台、電子磅秤2台、子彈8顆、手機14支及販毒所得新台幣167100元等證物。

李姓主嫌等9人經橋頭地方法院裁定羈押禁見（另外1名嫌犯因他案在監），全案偵查終結，以涉犯販賣毒品、組織犯罪條例、槍砲彈刀等罪，於5月2日經檢察官提起公訴。