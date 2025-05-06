快訊／22噸「巨型血滴子」路上噴飛　女騎士遭砸中右腿嚴重變形

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄梓官路、信興2街今（6）日發生一起嚴重車禍事故，初步了解，一輛拖板車行經時，車上載運的鋼捲不明原因脫落噴飛，先是砸中了一旁的騎士，再撞壞路旁電箱。騎士倒地後被緊急送醫，詳細狀況尚待警方進一步釐清。

▲高雄拖板車「22噸重鐵捲」半路噴飛！騎士遭砸當場倒地送醫。（圖／翻攝記者爆料網）

▲高雄拖板車「22噸重鐵捲」半路噴飛，騎士遭砸當場倒地送醫。（圖／翻攝記者爆料網）

梓官區今（6）日上午11時許發生一起交通事故。一名邱姓男子（49歲）駕駛拖板車行經本區梓官路右轉信興一路時，因車上貨物重達22噸的鐵捲未妥善綑綁固定，致貨物於行駛過程中掉落至路面，不慎砸中後方騎乘機車的廖姓女子（57歲），造成其右腳嚴重變形骨折，意識清楚，經119送往義大醫院急救。

警方初步調查，聯結車駕駛邱男因未確實依規定妥善綑綁貨物，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，將依法裁處新台幣3,000元以上、18,000元以下罰鍰；另因本起事故導致他人受傷，依同條第2項規定，將吊扣邱男駕駛執照一年。

此外，本案涉及《刑法》第284條過失傷害罪，該罪屬告訴乃論，警方亦將通知被害人提告權益，依法辦理。