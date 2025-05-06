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「6類家常菜」錯誤食用方式恐致癌！　譚敦慈示警：蔬菜上榜

「無毒教母」譚敦慈近日分享，香腸等加工品多會添加亞硝酸鹽，若含胺類食物一起吃，易產生可能致癌物亞硝胺。（示意圖／Pixabay）

▲「無毒教母」譚敦慈近日分享，香腸等加工品多會添加亞硝酸鹽，若含胺類食物一起吃，易產生可能致癌物亞硝胺。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

身體健康與飲食習慣息息相關，有「無毒教母」封號的譚敦慈指出，部分肉品為了抑制肉毒桿菌生長，避免食物中毒，會添加亞硝酸鹽防腐，再與胺類食物結合會產生致癌物「亞硝胺」；譚敦慈列出6類常見家常菜，其中見到蔬菜也上榜，但她進一步解釋後強調「蔬菜是健康食物」。

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譚敦慈近日受邀健康節目《醫點不誇張》，被主持人問到家常菜是否可能含有亞硝酸鹽，及食用是否有致癌風險。譚敦慈對此表示，中研院有研究發現，有部分食物會增加肺癌風險，特別是加工食品，例如火腿、鹹魚、臘肉、香腸，它們的共同點就是添加「亞硝酸鹽」；但不加可能會產生肉毒桿菌，吃下肚恐中毒，另外像是泡菜和蔬菜也都含有亞硝酸鹽。

在6類家常菜中竟出現蔬菜，也讓許多人不禁疑惑「蔬菜不健康了嗎？」譚敦慈說明，過去種植蔬菜多半使用糞肥，現在則是用氮肥，所以蘿蔔、深綠色蔬菜、香蕉、芹菜等會有硝酸鹽殘留。譚敦慈也請各位不用緊張，蔬菜中的硝酸鹽經水洗可去除約15%，再汆燙過還可去除40%，等於去除一半以上。

不過，譚敦慈強調，「蔬菜是健康的食物，這是不用懷疑的」，在2年前陽明交大一項研究中發現，當人體內硝酸鹽高的時候，吃了含硝酸鹽的食物，體內一氧化氮上升，這也比較不會有心臟血管疾病，故吃蔬菜對健康「利大於弊」。

至於像是火腿、鹹魚、臘肉、香腸等，譚敦慈透露，不建議與胺類食物一起吃之外，也說明硝酸鹽本身無毒，料理時在高溫特定條件下才與胺類反應，進而形成亞硝胺，才有致癌隱憂；譚敦慈舉例，夜市常見的烤香腸和烤魷魚，不要一起吃，香腸有亞硝酸鹽、魷魚有胺，又經高溫燒烤後，恐怕將亞硝胺吃下肚。

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