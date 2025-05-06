呂秋遠黑料曝！與當事人、女粉絲進出旅館　爆私生子公會竟無視

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呂秋遠私生子風波「工會」竟無視！　遭批猶如縱容性剝削

網紅律師呂秋遠偏綠的政治立場鮮明，時常在媒體上針砭政局時事，擄獲大群粉絲。（圖／翻攝自寶島聯播網YT頻道）

▲網紅律師呂秋遠偏綠的政治立場鮮明，時常在媒體上針砭政局時事，擄獲大群粉絲。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

網路上遭謔稱為「綠師」的網紅律師呂秋遠被爆有私生子，甚至在女方表明不願墮胎後開除她。法界人士質疑，呂秋遠與手下學習律師（實習律師）產下私生子，已涉嫌違反律師倫理，且台北律師公會竟稱此為私事，未積極介入調查，護短之舉猶如縱容性剝削。

近來綠營側翼接連人設翻車，身為立委葉元之罷免連署案領銜人的牙醫史書華，被爆出外遇民進黨民代妹妹後，又烏龍爆料「台灣有醫院活摘器官」，最終透過臉書道歉。號稱「台派」的律師呂秋遠也遭到「孩子的母親」林女控訴，寧願花500萬去美國跟不認識的女人做小孩，也不願意留下與台灣女性的小孩，他不僅要求林女趕緊墮胎，跟他「盡快恢復之前的關係」，在林女不從後不僅開除她，甚至還自稱受害者，令林女不禁反問「我拿掉小孩傷到的是我的身體，我留下小孩傷到的是我的律師工作，你到底哪裡受傷？」

呂秋遠經常發表婚姻、兩性感情與批評藍白兩黨的文章，政治立場鮮明，被網友稱為「綠師」，在臉書上有87萬名粉絲。呂秋遠曾兩度因涉及在兩造當事人的家庭糾紛中未迴避利害衝突，而遭到律師公會懲戒； 2019年也曾被媒體踢爆與當事人及女粉絲上床，當時媒體拍到呂與兩名不同的女子進出住家及旅館，不過，呂秋遠否認這些指控。

律師倫理在台灣的法學院並非必修課，律師考試內容又是選擇題，陽交大科技法學院院長陳鋕雄認為多數法律人未能掌握倫理分際。（圖／翻攝自國立陽明交通大學科技法律學院臉書）

▲律師倫理在台灣的法學院並非必修課，律師考試內容又是選擇題，陽交大科技法學院院長陳鋕雄認為多數法律人未能掌握倫理分際。

2016年，一位曾姓律師在律師事務所辦公室內，與尋求法律諮詢女子發生性關係，甚至在得知對方已婚後，仍兩度相約在汽車旅館等地發生性行為，曾姓律師遭婦人的丈夫提出妨害家庭告訴，雖然後來撤告，但桃園律師公會認為曾男違反律師倫理規範等規定移付懲戒，律師懲戒覆審委員會最終決議停止職務3個月。

一位曾擔任師倫理風紀委員會委員的律師指出，呂秋遠曾遭懲戒，依規定不得指導實習律師，但他「借名帶實習」，已涉嫌違反規定；而與手下的實習律師上床、產子，還被指控因不願墮胎就開除對方，不僅可能涉及違法，也嚴重損害司法形象。他進一步質疑，呂所屬的台北律師公會竟未討論懲處，此恐怕與呂有大批粉絲有關，且其政治立場與執政黨一致，「簡直就像是義和團的神功護體、刀槍不入。」該律師譏評倡議女權、勞權的立委與名嘴此時全都噤聲。

陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄是法律倫理專家，他指出，《性別平等工作法》規定「實習生於實習期間遭受性騷擾時，適用本法之規定」。實習制度是律師公會建立的制度，指導律師可判斷實習律師取得正式律師資格，兩者之間的權力關係顯然處於不對等的關係，呂秋遠案中的林女便曾表示「害怕實習無法通過」，因此指導律師對實習律師實施性騷擾，可能構成違反《性別平等工作法》。

「這件事涉及呂律師平常的專業活動，並不完全是呂律師個人的私事，而是涉及律師形象問題。」陳鋕雄說，呂秋遠本身是以強調性別平等為其主要的律師執業形象，然而自己的行徑卻與其形象大相逕庭，試問民眾會不會懷疑律師總是「說一套作一套」，進而影響民眾對於律師界的信任與職業形象，甚至委任律師的意願。台灣的律師實習制度是規定在「律師職前訓練規則」，對於指導律師的義務或責任並無明確的界定，但在美國的律師倫理規範中有明文規定，與實習律師發生性行為，在美國一定會被認定違反《美國律師公會專業行為示範規則》（ABA Model Rules of Professional Conduct）第8.4條。「接著就看律師公會如何維護律師專業形象，並向外界說明其判斷標準問題。」陳鋕雄說。披袍執業的律師在民眾眼中是對抗強權的代表，專業形象不同一般行業，因而個人品德操守極易牽動職業評價與定位。圖為上百位律師在2024年走上街頭，參與「律師界守護憲法」遊行。（圖／報系資料照） 

▲披袍執業的律師在民眾眼中是對抗強權的代表，專業形象不同一般行業，因而個人品德操守極易牽動職業評價與定位。圖為上百位律師在2024年走上街頭，參與「律師界守護憲法」遊行。

政治大學法學院教授姜世明說，律師與委任當事人發生性關係，除非二人是在委任前就是配偶或男女朋友關係，否則就違反《律師倫理規範》第六條應謹言慎行的規定；指導律師與學（實）習律師間，有評量的權力不對等關係，也不得有性誘引、威迫的情況，就算不是掛名的指導律師，而是同事務所的其他律師，但只要實質上能影響學習律師實習評量或成績者，都應該受到規範。

姜世明說，就算是一位考上律師的成年人，處在權力控制的環境裡，面對權力者的性誘引，都可能進入心裡的慌亂和掙扎，常會糾結在舉發後證明困難，及權力者放話「此人不好相處」，而最後「自我說服不是受害人」及「妥協」的心理狀態，把受權控狀態下的妥協，當做是真的，告訴自己是「他有可能是真心的」、「別人可能誤解他」，而成為斯德哥爾摩症候群的現象。因此不適宜動輒檢討有權控關係的被誘引的人。

目前台灣還沒有指導律師因此受懲戒的例子，因為這種事，很少被揭發岀來，「不是毎個人都能像房思琪一樣，最後用死明志。」不過，他指出，士林地院有庭長性騷好幾個女同事二十幾年，直至前幾年Metoo風潮才被揭發岀來。現階段「律師職前訓練規則」內容主要只規範學習律師的義務，他建議未來律師公會或相關主管機關應做出更明確的倫理規範，禁止指導者對學習律師有性暗示或誘引，而一旦發生性平事件，必須保障學習律師能順利換軌，更換正派的指導律師或轉換事務所，才能保護被害人。

姜世明指出，律師有很多行為都不該被輕易淡化為「私事」，而不予追究，否則無異縱容不倫及性剝削。尤其涉及與當事人或實習律師之間的性關係，一旦發動相關程序，律師公會不能以「私事」為由不處理，否則未設典章於前，事後又未援引律師倫理規範，無異鼓勵指導律師行使不當誘引，這種制度就應該被譴責。

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