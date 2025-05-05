天選之人首次確診新冠！「1症狀超難纏」他崩潰：吃藥也沒用

▲原PO第一次確診，咳嗽情況相當嚴重，吃藥也不見好轉。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

國內新冠疫情現在有升溫趨勢，就有一名「天選之人」透露，他近期才第一次確診「新冠肺炎」，病程進入第6天後，咳嗽的情況仍持續不斷，服藥也未見改善，嚴重影響睡眠，讓他相當崩潰。貼文引發關注，許多網友對咳嗽症狀有感，直言「真的會咳好幾個月」。

該名網友在PTT以「得新冠後狂咳有沒有救」為題發文，表示自己近期才第一次確診「新冠肺炎」，目前病程已經進入第6天，但仍會持續咳嗽。就算吃了醫生開的鎮咳藥物，症狀也不見改善，甚至已經嚴重影響到睡眠，讓他相當無奈。

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不僅如此，原PO透露，自己上班還需要不斷講話，因此讓他崩潰直呼「想到明天上班還要講一天話頭就好痛。」

貼文一出立刻引發網友熱議，紛紛留言表示「 狂咳是基本盤，外加割喉嚨更痛苦」、「有些真的是咳好幾個月」、「一個月到三個月都有吧」、「放心，會咳很久」、「咳嗽症狀真的很難纏」。

耳鼻喉科醫師張弘4日在Facebook也發文透露，近期發燒患者突然增加，不少患者後續快篩為新冠陽性。張弘指出，雖然根據疾管署疫情監測的數據來看，4月份新冠並沒有進入前3名，但門急診就診人次增加，因此這波疫情是否會反常像去年的夏季流感一樣仍有待觀察。

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