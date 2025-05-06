全國學生美術特優巡展台南登場！　10位南市學子入選展現創作實力

▲113學年度全國學生美術比賽南區巡迴展，在台南應用科技大學藝術中心展出，展期至5月18日止，歡迎踴躍參觀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國學生美術比賽南區特優巡迴展，6日起於台南應用科技大學藝術中心登場，展期至5月18日止，共展出103件來自全國特優學生的精採作品，類別涵蓋繪畫、西畫、水墨、書法、漫畫等七大項，從國小到大專學生跨齡參展，展現豐富的創意與藝術能量。

台南市今年共有10位學生脫穎而出入選展出，市府教育局誠摯邀請市民朋友前往觀展，為在地藝術新秀喝採。

台南市長黃偉哲指出，台南長年深耕文化藝術，今年更促成全國首座現代美術館於台南落成，展現城市對藝術教育的高度重視。全國學生美術比賽自民國40年起源於「學生美展」，至今已成為台灣歷史最悠久、最具代表性的學生藝術賽事，亦是各級學校藝術教育成果的集中展現平台，持續激盪出多元的創作火花。

教育局長鄭新輝表示，台南市學生於本屆美術比賽表現亮眼，榮獲10件特優、7件優等、16件甲等及153件佳作佳績，充分展現在地推動美感教育的成果。本次展出作品別具巧思，包括台南應用科技大學梁桐恩以經典遊戲為靈感創作漫畫《snake.io》，詮釋社會壓力下的挑戰與突破；玉井國小葉秉穎以《夜市的氣氛》刻劃台灣夜晚的光影與熱鬧場景；永康國小林芷璿的水墨畫《捕魚》則透過線條與淡墨描繪漁人與漁網，生動傳神。

教育局補充明，本次展覽不僅提供豐富作品觀賞，更結合語音導覽QR碼，讓觀眾深入理解創作者背後的靈感與故事。誠摯邀請市民朋友攜家帶眷前往共襄盛舉，沉浸於年輕藝術家帶來的視覺饗宴。