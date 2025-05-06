詐騙鬼島加劇退休潮！　台南900警申退藍營促市府提對策補警力

▲台南市警察人力面臨退休潮與詐騙壓力，藍營議員呼籲市府提出補人方案、強化反詐策略。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣詐騙橫行、治安壓力飆升，被外界譏為「詐騙鬼島」，台南市也爆出警察申請退休潮，國民黨台南市議會黨團6日指出，2025年台南市警局有多達900多人申請退休，尤其刑警嚴重短缺57人，員警普遍不信任警察人事條例第35條修正案將會落實，讓前線士氣低迷，藍營議員呼籲市府及中央儘速拿出具體對策，補足人力、穩定士氣，以守護基層治安。

王家貞指出，台灣人一年遭詐騙高達1300億元，等於每日被騙4億元，2025年春節光台南一天就遭詐1.2億元，詐騙已成全民惡夢。她呼籲市府整合各局處積極反詐，警方應比詐騙更高一丈，同時應提供專業、長期的心理諮商協助數千名第一線官警。

林美燕也痛批，台南治安明顯惡化，本期各分局受理刑案高達30946件，幾乎是去年同期15695件的兩倍，增幅達97％，即便是系統整併造成的數位變動，也不能掩蓋詐騙案件劇增的事實，呼籲警察局應與教育局加強合作，落實反詐宣導。

李中岑舉例，安南區人口快速成長至20萬4千多人，警民比卻達1：774，遠高於永康區的1：614，質疑基層警力嚴重失衡，強調原縣市合併後的警力配置應重新檢討，確保各區公平治安資源。

林燕祝則指出，全國刑警短缺嚴重，偵查佐缺額高達14％，台南雖缺刑警57人，報考人數僅33人，原因在於刑警除需查重大案件還得處理廢棄物，勤務加給僅5825元，遠不符實際風險與工作量，建議調高至萬元以上，提升誘因。

曾培雅舉出，日前歸仁、台南一分局先後發生詐騙集團拒捕、車手衝撞警方事件，警察甚至負傷執勤，顯示基層壓力沉重，也提醒員警維安時需拿捏態度，避免民怨。

蔡育輝補充，現行修正的警察人事條例第35條雖公告，規定任職滿15年替代率為43.25％、每增一年再加1.75％、最高30年達80％，但基層不信制度能順利落實，盼警政單位儘快轉知並穩定人心。

宗豪則說，微型電動車雖然掛牌，但違規案例仍不見減少，去年12月統計，汽車一天的違規案件有120多件，微型電動機車違規案件數居然有88件，應找出原因？而基層保安民防人力也是不足，以中西區來說，只有7名，讓基層疲於奔命，應增加人手。

對此，警察局長林國清答詢說，刑事人員工作壓力的確大，因為負責的工作比較複雜，雖然刑警缺沒有全部補足，但會不斷招考直到補足缺額，需要時還會請保大支援，至於提高刑事人力加成，會再跟中央確認，是否能提高到1萬元，也會特別關注員警身心壓力問題，警察局設有長期的心理諮商定點，也跟民間結合，全力發揮官警的心理關懷服務。