館長指控健身房暴力案成質詢焦點　藍綠議員挺基層警

▲桃園市議會今天進行警察局工作報告，市議員黃瓊慧呼籲，警察局長官應主動出面為基層同仁發聲。（圖／翻攝自市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會今（6）日進行警察局工作報告，針對網紅「館長」陳之漢上週於網路直播中稱桃園警方未受理自己員工報案且態度消極，引發藍綠議員關切，民進黨議員紛紛砲轟已嚴重打擊桃警基層士氣，要求市府與警察局應出面澄清事實；國民黨籍市議員黃敬平則強調，市長張善政立場光明磊落，第一時間指示警方全力偵辦，呼籲外界勿對市長、警方及中壢分局進行不實指控或政治操作。

對於網紅「館長」陳之漢上週於網路直播中稱桃園警方未受理自己員工報案，且質疑警方受理後態度消極，引發藍綠市議員質疑，民進黨團總召李宗豪指出，根據警方後續調查，館長員工報案後，中壢警方已依法受理，派出所調閱監視器後未如網路所傳「拒收報案」，並未如網路散播不實訊息，攻擊第一線執法人員行為，李呼籲市府與警察局應堅定立場並說明真相。

副總召王珮毓也認為，第一時間曾致電中壢分局長林鼎泰查證，警方立即調閱監視器與密錄器，員警當時確實曾積極協助報案，館長未經查證帶風向的行為已對打擊警方士氣。

黨團另一位副總召黃家齊提出質疑，市長和社群小編對桃園任何事不該有大小眼之分，有關桃園事情都該妥善處理，特別是社會爭議事件，必須清楚說明事件始末和市府處理進度及態度，不要像網紅治國；黨團幹事長許家睿批評張善政反應失當，事件真相與調查進展，全仰賴議員與分局溝通後揭露，市府與市長卻未及時透過媒體或網路說明，質疑是否真心支持基層？

市議員黃瓊慧肯定警察局第一時間公開監視器畫面還原真相，但館長利用網路影響力，打擊基層員警士氣，呼籲警察局長官應主動出面為基層同仁發聲；彭俊豪指出，若有人蓄意誣指警方不作為、散播不實訊息，造成社會不安與執法人員士氣低落，或毀謗罪究責，還執法人員清白；市議員余信憲與林志強均強調，此為民主社會中正當行動，應受到保障，市府應主動彙整並公開事件經過與處置作法，強化對外說明與危機應變，避免基層在面對輿論壓力時孤立無援。

▲桃園市議會今天進行警察局工作報告，國民黨籍市議員黃敬平呼籲不應以政治立場不同，就扭曲事實或無端批評。（圖／翻攝自市議會官網）

黃敬平則質詢中壢分局長林鼎泰，面對網紅館長陳之漢控訴受暴力案件，市長是否施壓？是否力挺中壢分局、力挺桃園警方？黃敬平認為，市長從未施壓而是全力支持警方依法辦案，呼籲所有在座警官「應摸著良心回答」，在議會上所有答詢都應該以事實為基礎。

警察局長吳坤旭說明，事件發生第一時間，市長張善政即指示警方全面查明事實，強調保障員警權益、提振基層士氣的重要性。

黃敬平重申，市長在處理此案的作為並無不當，不應因為政治立場不同，就扭曲事實或無端批評。當年前市長鄭文燦在議會旁發生警匪槍戰時也曾到第一線，但沒有人揶揄他作秀，呼籲各界應以同樣標準、是非為依歸，勿因個人立場就操弄議題。

黃敬平最後也提醒，桃園市市長、市府團隊與市警局是一體的，市府與市警局的作為均是以保障市民安全、維護治安為出發點，籲請外界勿再以政治手段消費警方，應站在公理與公平的角度支持第一線員警，更應關心本市警力資源不足等問題，協助強化治安體系。