館長握手感謝韓國瑜　黃瓊慧：被酸三姓家奴還真不是假的

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨、民眾黨昨日（26日）號召支持者參加凱道「反綠共戰獨裁」活動，網紅「館長」陳之漢致詞時特別感謝立法院長韓國瑜，兩人還在台上握手。民進黨桃園市議員黃瓊慧卻認為，館長過去從挺韓變反韓，現在又挺韓，「被酸三姓家奴還真不是假的」；對此，館長尚未做出相關回應。

▲館長與韓國瑜在台上握手。（圖／記者李毓康攝）

「館長」陳之漢26日參加凱道「反綠共戰獨裁」活動，受邀上台致詞時，他特別感謝立法院長韓國瑜，直言在民眾黨前主席柯文哲最難過時，以及在柯爸爸的家祭時，只有韓從頭坐到尾；他甚至一度哽咽，向在場所有人喊話，「可以幫館長救出柯文哲好不好，把自由還給台灣」。

▲黃瓊慧的Threads文章截圖。（圖／翻攝自Threads／@qn_taiwan）

不過，民進黨桃園市議員黃瓊慧在Threads上發文，認為館長做人的彈性太大，沒有任何忠誠度，「館長被酸三姓家奴還真不是假的，挺韓罵韓再挺韓。」並在留言區附上一張館長與韓國瑜握手的截圖，引發網友兩派意見論戰。

一派網友和黃瓊慧抱持相同看法，批評館長立場不夠堅定，「黃國昌也是被酸三姓家奴，他們可以結拜」；另一派網友則不認同，強調人的立場本來就會變，館長當初也挺過前總統蔡英文、現任總統賴清德，「從支持變成不支持，從來沒有考慮過是不是執政黨做得不好？」

但對於外界的評論，館長目前尚未做出相關回應。