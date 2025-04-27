　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長握手感謝韓國瑜　黃瓊慧：被酸三姓家奴還真不是假的

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨、民眾黨昨日（26日）號召支持者參加凱道「反綠共戰獨裁」活動，網紅「館長」陳之漢致詞時特別感謝立法院長韓國瑜，兩人還在台上握手。民進黨桃園市議員黃瓊慧卻認為，館長過去從挺韓變反韓，現在又挺韓，「被酸三姓家奴還真不是假的」；對此，館長尚未做出相關回應。

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，館長與韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲館長與韓國瑜在台上握手。（圖／記者李毓康攝）

「館長」陳之漢26日參加凱道「反綠共戰獨裁」活動，受邀上台致詞時，他特別感謝立法院長韓國瑜，直言在民眾黨前主席柯文哲最難過時，以及在柯爸爸的家祭時，只有韓從頭坐到尾；他甚至一度哽咽，向在場所有人喊話，「可以幫館長救出柯文哲好不好，把自由還給台灣」。

桃園市議員黃瓊慧酸館長。（圖／翻攝自Threads／@qn_taiwan）

▲黃瓊慧的Threads文章截圖。（圖／翻攝自Threads／@qn_taiwan）

不過，民進黨桃園市議員黃瓊慧在Threads上發文，認為館長做人的彈性太大，沒有任何忠誠度，「館長被酸三姓家奴還真不是假的，挺韓罵韓再挺韓。」並在留言區附上一張館長與韓國瑜握手的截圖，引發網友兩派意見論戰。

一派網友和黃瓊慧抱持相同看法，批評館長立場不夠堅定，「黃國昌也是被酸三姓家奴，他們可以結拜」；另一派網友則不認同，強調人的立場本來就會變，館長當初也挺過前總統蔡英文、現任總統賴清德，「從支持變成不支持，從來沒有考慮過是不是執政黨做得不好？」

但對於外界的評論，館長目前尚未做出相關回應。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危
蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光
賴清德滿意度「死亡交叉」1個月掉10%　黃揚明發聲提醒藍營大
快訊／NBA季後賽大規模衝突　6人領T竟無人遭驅逐
女童被迫「脫內褲貼紮」　狼教練辯：只是在傳達溫暖
通靈者預言426東京強震　日網恐慌整天「無事發生」怒嗆道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

館長握手感謝韓國瑜　黃瓊慧：被酸三姓家奴還真不是假的

王浩宇稱「426人潮比419少」！親解原因：下雨撐傘密度較低

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

賴清德滿意度「死亡交叉」1個月掉10%　黃揚明發聲提醒藍營大人物

韓國瑜凱道吶喊怒批民進黨！　深夜15字貼文狂吸5萬讚

「戰獨裁」朱立倫奔警所自首　盧秀燕喊加油台下25萬人跟隨

黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

觀察／咬綠「想一黨專政」催25萬支持者洩壓　藍白凝聚厭綠民意

藍白426集結凱道25萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

館長握手感謝韓國瑜　黃瓊慧：被酸三姓家奴還真不是假的

王浩宇稱「426人潮比419少」！親解原因：下雨撐傘密度較低

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

賴清德滿意度「死亡交叉」1個月掉10%　黃揚明發聲提醒藍營大人物

韓國瑜凱道吶喊怒批民進黨！　深夜15字貼文狂吸5萬讚

「戰獨裁」朱立倫奔警所自首　盧秀燕喊加油台下25萬人跟隨

黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

觀察／咬綠「想一黨專政」催25萬支持者洩壓　藍白凝聚厭綠民意

藍白426集結凱道25萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

「太保勇士」安啦！　嘉義房仲：供需健康穩定「價不跌」

快訊／高雄鳳山小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危搶救中

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

SGA猛轟38分！雷霆4比0橫掃灰熊　成NBA最快晉級次輪隊伍

蘆竹區表揚43位模範母親　蘇俊賓感謝母愛溫暖照耀家庭

美伊第3輪核談判有進展！技術團隊首加入　下週續攻關鍵分歧

養狗被鄰居投訴有異味　女飼主竟「餵老鼠藥」毒殺狗

【台灣之光】舞者Waacking奪冠 俐落舞步+甩手炸翻全場

政治熱門新聞

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

王浩宇稱「426人潮比419少」

藍白426集結凱道　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

快訊／朱立倫怒：立法院520後提出罷免賴清德！

館長感謝韓國瑜　黃瓊慧酸：三姓家奴

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

館長感謝韓國瑜　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

國民黨嗆賴清德「綠共、獨裁」　曹興誠酸：敢這樣對習近平講嗎？

朱立倫自首　盧秀燕一句話吸萬人跟隨

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

凱道湧25萬人「反綠共」！　蘇俊賓：民主沒有約束就是獨裁

觀察／死咬綠妄想一黨專政　藍催25萬支持者洩壓

更多熱門

相關新聞

王浩宇稱「426人潮比419少」

王浩宇稱「426人潮比419少」

國民黨與民眾黨26日舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，現場湧入了大量支持者，人潮也被此被拿來與網紅八炯等人號召的「守護台灣，拒絕統戰」大會相比。對此，桃園市前議員王浩宇透過AI估算，算出2場活動的人數對比，相比之下426的人潮較少，看起來比較多的原因，是因為下雨天撐傘、密度較低。

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

朱立倫自首　盧秀燕一句話吸萬人跟隨

朱立倫自首　盧秀燕一句話吸萬人跟隨

觀察／死咬綠妄想一黨專政　藍催25萬支持者洩壓

觀察／死咬綠妄想一黨專政　藍催25萬支持者洩壓

朱立倫3人均否認犯行　謝龍介多吃一罪

朱立倫3人均否認犯行　謝龍介多吃一罪

關鍵字：

館長韓國瑜黃瓊慧大罷免柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

快訊／川普：或許要金融制裁來對付普丁

王浩宇稱「426人潮比419少」

要求各地檢辦藍營罷免站？最高檢察署回應

藍白426集結凱道　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

通靈者預言426強震　日網友怒嗆道歉

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面