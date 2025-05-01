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快訊／館長員工街頭遇襲！政治狂熱者重擊後腦杓：你老闆426在講啥

▲▼館長員工遇襲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長員工遇襲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢1日突然發布影片，指稱桃園中壢館一名員工發放傳單時，突然遭到政治狂熱者攻擊後腦勺。事後員工前往報案，警方的回應則是「可能找不到了」，讓他十分無奈，因此透過拍攝影片的方式，讓更多觀眾知道這件事。

館長1日在YT上發布影片，指稱桃園中壢館一名業務4月27日穿著制服外出，站在路口發放傳單時，突然遭到不明人士從後方重擊後腦勺，且對方一邊攻擊，一邊罵與政治相關的事情，包含「你老闆（館長）426講什麼東西」等等。

▲▼館長員工遇襲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長員工遇襲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

館長表示，員工遭到攻擊以後，前往警局報案，不過被員警告知「這個很麻煩，找不到、可能找不到人」。館長提到，這件事情他1日才知道，目前已請律師協助處理，希望市政府、警政署及在野黨，是否能幫幫這位員工，「因為我知道執政黨不會理我。」

▲▼館長員工遇襲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長員工遇襲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

館長提到，這名員工與所有的台灣人民相同，辛苦在外面上班。而他開店12年，也從未干預、強迫員工的政治自由，甚至聊天都不會聊到。

館長指出，他最難過的地方，是政治不該如此對立，遭到暴力的員工只是出來上班的人，事件發生後已經立刻辭職，一個人躲在家裡。發生這種情況以後，可能也會影響他以後的徵才計畫，「我以後搞不好請不到人。」

館長說，他一向都十分支持警察，且10多年來從未停下，如今員工前往警局報案，卻連三聯單都沒拿到。也許員警不是故意的，但如今已過了好幾天，他若再不出來幫員工說話，恐怕會被認為是自私的人，員工的親屬也希望能夠抓到兇手。

館長最後拜託桃園市長張善政、警政署署長，以及拜託中央、民進黨，希望大家能夠幫幫忙。

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