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狠母熱熔膠痛打4歲兒！他昏迷送醫驚見新舊傷　體重僅12公斤

▲桃園市葉姓人母不滿4歲子偷吃食物，屢次以熱熔膠毆打成傷，去年4月間在住家昏迷被送醫，醫護人員查出有多處新舊傷痕，懷疑受虐遂通報市府兒虐個案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲葉姓人母不滿4歲子偷吃食物，屢次以熱熔膠毆打成傷，去年4月間兒子在住家昏迷被送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓人母不滿4歲子偷吃食物，竟以熱熔膠毆打成傷，去年4月間兒子在住家昏迷被送醫急救，醫護人員查出男童身體四肢有多處新舊傷痕與瘀痕，診斷出有瀰漫性腦萎縮症狀，懷疑受虐遂通報市府兒虐個案；桃檢複訊時，葉母否認犯行，辯稱打兒子是出於管教等語，檢方根據醫院檢查並未有腸胃疾病，且4歲體重僅12公斤遠低於正常同齡兒童，依家庭暴力之成年人對未成年人傷害、妨害幼童發育等罪嫌起訴。

檢警調查，去年4月10日晚間，39歲葉姓女子僅因4歲兒偷吃食物，竟持熱熔膠毆打，導致其四肢與軀幹等處有多處瘀傷與陳舊性傷痕。4月13日中午，男童在家中陷入昏迷（昏迷指數4分）而送醫，經衛福部立桃園醫院察覺男童全身多處陳舊性傷痕，懷疑疑似受虐，通報市府與八德警方處理。

桃檢複訊時，葉女否認犯行，坦承於4月10日因兒子偷吃食物，遂持熱熔膠毆打等事實，平時亦曾經以木棍毆打，因兒子隨時隨地都說很飢餓，但在其1歲時醫生曾告知先天有腸胃問題，交代飲食要清淡，她也不知道原因。檢方根據桃園醫院與林口長庚醫院鑑定報告，男童並無腸胃問題，經核磁共振查出男童有瀰漫性腦萎縮症狀，可能因長期營養不良或是創傷性腦病變導致，男童並無腦血管疾病，但在住院期間，男童經正常飲食後體重迅速增至21公斤，研判腦萎縮可能因營養不良導致。

此外，男童父親亦指證，2022年底前交付男童給葉女照顧前，其身體健康狀態並無異常，去年3月探視時，男童卻變得消瘦許多，葉女聲稱男童只能喝米湯。

檢方認為，葉女身為人母，不思男童未有正常飲食已瘦骨嶙峋，男童基於求生本能自行攝食，非但未及時醒悟，反而加以責罰，難認其管教之正當性，逾越比例原則，依家庭暴力之成年人對未成年人傷害、妨害幼童發育等罪嫌提起公訴。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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