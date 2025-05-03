女駕駛驚喊「換胎好貴！」　1情況上國道慘噴6000

▲根據交通部規定，輪胎胎紋深度不得低於1.6公釐。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

輪胎的使用與更換時機，是許多駕駛人關心卻不甚了解的議題。除了遵守交通規則，行車安全更應從車輛本身做起，尤其是與行駛穩定性息息相關的輪胎。根據交通部規定，輪胎胎紋深度不得低於1.6公釐，若未達標準仍行駛於高速或快速公路，將可依《道路交通管理處罰條例》處以3000元至6000元罰鍰。

一名女網友近日在社群平台Threads分享經驗，她表示車子已使用六年，日前送去保養時被工作人員提醒輪胎該換了，然而一聽到價錢讓她覺得負擔不小。

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這篇貼文引發不少討論，網友們紛紛分享自己更換輪胎的習慣與經驗。根據多數汽車維修業者與內行網友的建議，輪胎的使用壽命一般約為五年，惟實際狀況會受到駕駛習慣、行車路況、氣候條件與輪胎本身品質等因素影響。

正常使用的經濟型輪胎可提供大約三至四萬公里的行駛里程，而性能胎則約可使用兩萬公里。不少車主也表示習慣以四年或六萬公里為更換參考基準。

除了里程與年份，胎紋的磨耗程度與輪胎的外觀狀況也是重要指標。一旦出現明顯的裂痕、異常磨損或已磨耗至胎面安全磨耗指示點，就應盡快更換，以維護行車安全。事實上，自民國103年起，交通部已將輪胎胎紋深度納入車輛領牌與定期檢驗的檢查項目，足見政府對此議題的重視。

胎紋的功能不僅是增加煞車時的抓地力，更能有效排出積水路面所產生的水膜，提升車輛在雨天的穩定性與安全性。同時，胎紋還能幫助輪胎在行駛時散熱，減少因高溫導致的損耗與意外風險。

輪胎的胎壓也不可忽視，正確的胎壓有助於延長輪胎壽命、提升燃油效率與車輛抓地力，建議車主每月檢查一次胎壓，並在冷車狀態下進行。此外，行駛距離每達一萬公里應檢查胎面磨耗情況與定位角度，至少每兩萬公里應進行四輪定位調整，以確保行駛平衡。

不少事故案例顯示，胎壓不足、胎紋過淺、輪胎老化或外部異物刺穿，皆可能引發爆胎，進而導致車禍。若車主長時間忽視這些問題，不僅增加風險，還可能面臨高額罰鍰。

專家提醒，即使胎紋尚未完全磨平，隨著時間推移輪胎橡膠也會因老化、硬化而降低彈性與性能，建議車主依照年限定期更換輪胎，切勿僅依外觀判斷，才能真正確保行車安全，不讓荷包與生命安全受到威脅。

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