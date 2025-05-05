東部規模5.5地震　台鐵崇德至鳳林間列車降速行駛

今天晚間6時許台灣東部海域接連發生5起地震，其中，傍晚6時09分台灣東部海域發生的地震規模達5.5，最大震度4級。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前研判這一連串地震為獨立事件，由於規模5.5屬於中型地震，能量不會一次釋放完畢，所以後面餘震很多，不排除3天內還有規模4.5至5餘震。