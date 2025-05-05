東部規模5.5地震　台鐵崇德至鳳林間列車降速行駛

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者周湘芸／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時09分台灣東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東南東方34.9公里處，深度6.1公里。台鐵公司表示，受地震影響，花蓮震度達4級，崇德至鳳林間（含花蓮港線）按4級地震規定降速行駛。
根據台鐵規定，震度達4級區域，震後第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。
[廣告]請繼續往下閱讀...
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者周湘芸／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時09分台灣東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東南東方34.9公里處，深度6.1公里。台鐵公司表示，受地震影響，花蓮震度達4級，崇德至鳳林間（含花蓮港線）按4級地震規定降速行駛。
根據台鐵規定，震度達4級區域，震後第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響