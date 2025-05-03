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去年香港首度超越陸客為醫療來台　旅行業者曝「健檢」最受歡迎

▲▼桃園機場農曆新年出國人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台灣醫療服務便捷，去年以醫療名義來台的外籍人士再增加至1萬4648人次。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣醫療服務便捷，不少外國旅客會以此目的申請來台，疫情前更以大陸人占7成5最多，疫情期間因邊境管制大幅縮減，去年又增加至1萬4648人次，其中香港旅客達4710人次，首度超車大陸。旅遊業者表示，台灣健康檢查便宜又精細是世界聞名，近年因航班充足、機票便宜，吸引許多香港、東南亞旅客，可在醫療觀光規劃發展。

根據觀光署統計，疫情前2019年，有5萬5937人次以醫療為目的來台，其中以大陸4萬2370人次最多，占逾7成5，其次為香港5294人次，其他像是馬來西亞、菲律賓也有逾千人。2020年至2022年受疫情影響大幅減少，平均每年不到萬人。

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2023年疫情解封，又有1萬2280人次以醫療目的來台，但大陸受限無法自由行來台，該年僅3994人次，而香港則有3252人次，其他像是馬來西亞、菲律賓及印尼都有逾500人次。去年來台醫療外籍人士再增加至1萬4648人次，但兩岸旅遊更加限縮，大陸人士減為3747人次，也是首次由香港超車居首，達4710人次。

今年1至2月也有2290人次以醫療為目的來台，其中以香港653人次最多，大陸僅有465人次，馬來西亞、菲律賓及印尼則有逾百人次。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良表示，台灣健康檢查便宜又精細是世界聞名，過去除了受大陸旅客喜愛，許多東南亞旅客也會為此來台，近年發現香港旅客增加，主因來台航班充足、機票便宜、語言會通、消費相對便宜，且來台健檢還能順遊觀光、吃美食。

近年也有許多台灣旅客會到韓國進行醫美，吳盈良指出，台灣醫療、健檢、美容其實不輸韓國，只是規範相對韓國嚴謹。而日本醫療水準有保障，但價格較貴；大陸醫療雖然便宜，但有些人會對可信度有疑慮。他認為，台灣醫療是重要國力，在觀光上也能找到附屬價值大力發展。

隨著國際旅客來台醫療需求增，以此名義非法來台事件時有所聞，台北秀傳醫院、耕莘醫院委外經營的高級健檢中心曾與旅行社業者勾結，提供不實醫療收據，協助6萬多名陸客非法入境台灣。無獨有偶，台北市佑金旅行社、飛向旅行社與具有國際醫療會員資格的魔法牙醫診所合作，透過治療證明書讓近700人次的陸客來台非法打工，並從中牟利。

觀光署表示，此案件為醫療機構以醫療服務交流名義，依大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法第5條第3項規定，由旅客委託旅行社代其向移民署申辦相關入台業務。2023年衛福部有設立專案計畫訪視相關醫療機構，觀光署曾配合訪視，並達成旅行社若有違反法規會移請觀光署查處共識，後續未接獲主管機關針對旅行社部分移請觀光署調查情事。

吳盈良指出，協助旅客以醫療名義來台需與醫療機構配合，因此從事這項業務的旅行社不多，近年看到有些業者把這個當破口去做不正當行為，應為少數個案。

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