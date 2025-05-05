哆啦A夢教你勇敢說不！　嘉藥攜長庚科大進校園拒絕性騷擾

▲嘉藥學生化身哆啦A夢演出性平戲劇，進入台南大甲國小校園宣導性教育與健康知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學與長庚科技大學攜手走入校園，前進台南市大甲國小，舉辦一場融合戲劇、帶動唱與健康促進的「性別平等與性教育宣導活動」。

活動由嘉藥學生會、書畫社、流行音樂社、健康小天使隊及長庚校園救護社聯手演出，以孩子熟悉的卡通角色哆啦A夢為主角，透過劇情與互動引導學童學習自我保護觀念，勇敢對性騷擾說「不」，現場氣氛熱烈、寓教於樂。

活動內容結合戲劇演出與音樂互動，除解說性騷擾不僅限於肢體接觸，亦涵蓋言語嘲諷與性別刻板印象，也加入愛滋防治與正確性教育知識的傳遞，強調尊重他人與自我身體的重要性。嘉藥學生簡定睿分享演出心得指出，首次與外校合作從無到有打造戲劇節目，雖歷經挑戰與磨合，但看到孩子笑得開心、認真學習，一切辛苦都值得，也從中獲得跨校合作與溝通實務經驗。

活動最後，全體師生回到嘉藥餐旅大樓享用由餐旅系師生製作的「健康餐」，菜色不僅兼顧美味與營養，更落實嘉藥自2013年推行的減糖少油飲食原則。健康促進中心主任黃戊田表示，此次活動展現嘉藥推動健康促進與品格教育的成果，透過創意戲劇與實地交流，讓健康與性別教育向下紮根，也讓學生實踐團隊協作與服務學習精神。