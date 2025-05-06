泰三性姐妹「狗爬式鬥毆」　街頭扯髮拖地呼巴掌！路人看傻

圖文／鏡週刊

一段泰國第三性姐妹們街頭互毆影片近日在網路上瘋傳。影片中可見多名第三性人士於觀光勝地上演全武行，扯髮拖地呼巴掌樣樣來，雖然確切吵架原因不明，但已吸引大批遊客和當地居民圍觀。

綜合泰媒報導，這段由臉書專頁「โหดจัง จังหวัดภูเก็ต」分享的影片寫著，「只會在觀光城市添亂！」影片雖未透露爭執原因，但激烈場面令不少網友震驚。許多人留言指出，這類行為嚴重損害普吉島作為國際旅遊勝地的聲譽。

部分網友怒批，「這些人根本不是普吉本地人，卻讓旅客留下壞印象！」也有人呼籲警方加強執法，「不能只是輕輕放下，必須依法嚴辦，守護城市形象。」

然而，亦有理性聲音呼籲社會應將焦點放在個別行為上，而非污名化整個第三性群體。認為「每個人都應享有平等權利，但不當行為應依法處理，不應一竿子打翻一船人。」

隨著影片持續在社群平台發酵，普吉警方是否會回應民眾與遊客的擔憂，成為各界矚目的焦點。



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