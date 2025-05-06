「水水過好年」九旬嬤除夕燙髮慘遭染劑燙傷　髮廊闆娘獲緩刑

▲高雄阿嬤燙髮遭化學灼傷，髮廊闆娘遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

高雄一名90歲的阿嬤，在2022年1月除夕上午，到住家附近的髮廊燙髮，打算「水水過好年！」沒想到幫忙燙髮的髮廊蕭姓老闆娘，因未注意阿嬤頭皮較敏感，抹上冷燙液後，因溫度過高導致阿嬤頭皮遭化學灼傷，冷燙液滴落也害她眼眶灼傷。一審判蕭婦無罪，二審逆轉改判拘役40日，但因達成和解，宣告緩刑2年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，阿嬤於2022年1月31日除夕當日上午9點多，就到髮廊燙髮。但因阿嬤已經近90歲，頭皮本來就較一般人敏感，幫忙阿嬤燙髮的髮廊負責人蕭姓婦人，在幫阿嬤抹上冷燙液後，就直接罩上大烘罩以一般熱度加熱。但因烘罩蒸氣熱度過高，導致阿嬤右側頭皮（約體表3%）受有化學性灼傷二至三度；又因保護頭髮之魔鬼氈髮帶效果不佳，冷燙液藥水沿著阿嬤臉部滴落，也造成她右臉顏面眼眶受化學性灼傷之傷害。

事發後阿嬤也沒有立刻反應，直到3天後家人發現異狀，這才趕緊帶她驗傷，並報警提出告訴。蕭婦因此遭檢方依照「過失傷害罪」提起公訴。一審法院審理後，認為阿嬤是3天後才就醫，就醫當時也未說明是因燙髮受傷，因此判決蕭婦無罪。案件上訴第二審。

高等法院高雄分院卻出現不同認定。二審改認為蕭婦應注意合適之燙髮方式及防護措施，謹慎操作燙髮機器，並避免因溫度過高以造成燙傷情形，且依照當時情狀並無不能注意之情事，但蕭婦卻疏未注意，導致造成阿嬤被燙傷，因此認定蕭婦有罪，經過考量各樣量刑因子後，判處拘役40日、得易科罰金4萬元。

不過二審雖然認定蕭婦有罪，但考量蕭婦以13萬5千元與阿嬤達成和解，阿嬤願意原諒蕭婦，因此二審也宣告蕭婦緩刑2年的自新機會。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，蕭婦不須入監服刑。