敗訴就想搞罷免！南韓民主黨施壓「彈劾大法院長」　李在明發聲了

▲李在明3日前往江原道束草市訪問。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日實施總統大選，不過確認代表共同民主黨參選的李在明（前黨代表），卻因涉嫌違反《公職選舉法》，在三審大法院（最高法院）被認定有罪而發回更審，成為其參選時必須面臨的司法風險，恐影響參選資格。對此，共同民主黨認為政治嚴重干預司法，因此決定施壓，威脅彈劾大法院長和法官。

根據韓媒《News1》，自從大法院1日認定李在明有罪後，共同民主黨內掀起要求彈劾大法官、首爾高等法院法官的聲浪。

國會議員丁秦旭今（3）日在臉書發文，「10名大法官在2天的審理期間內，必須閱覽7萬多頁的訴訟電子紀錄。我們要求大法院必須公開法官們的閱覽紀錄，釐清是否熟讀。若是直接剽竊一審（有罪）判決，則必須扛起遭到彈劾的責任。」

曾擔任過法官的另一名共同民主黨籍國會議員崔基相更發文威脅，表示不排除彈劾首爾高等法院法官，「從過去因被認定有罪而發回更審的案例來看，應該保障審理時間和正當程序。否則，首爾高等法院的法官會因違法的判決而遭彈劾。」

共同民主黨由國會議員新鮮人所構成的內部組織「共民初」3日更在國會召開記者會，痛批大法院在院長曹喜大的領導下，做出違背國民法理感情和常識的判決，且判決內容偏剖、失去正當程序，因此黨內將立刻投入起草彈劾大法院長曹喜大的程序。

針對黨內組織發動彈劾大法院長的程序，目前人在江原道的李在明表示，「相信黨會遵照國民的意願處理！」

據悉，李在明2021年12月代表共同民主黨競選總統，曾在媒體專訪時表示「不認識城南市府職員金文基（音譯）」，更否認曾一起打過高爾夫，隔年9月被檢方以違反《公職選舉法》起訴，一審獲判1年有期徒刑、2年緩刑後，二審獲判無罪。