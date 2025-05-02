快訊／黃子佼10分鐘快閃被法官緊急召回　加保50萬限制出境出海

▲黃子佼被高等法院加保50萬元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案件上訴二審，高等法院試行調解，並於2日再度開庭，由於黃子佼發揮鈔能力，已經與10人和解，頗為順利，他也在10分鐘內快閃簽名10份和解書。不過高院決定對他加保50萬元，並限制出境、出海，以確保他能配合審判程序。由於他偵查中就被35萬元交保，加上高院的保金，目前他的保金已經達到85萬元。

黃子佼因2023年6月間的演藝圈Metoo風波，爆發性騷擾少女的醜聞，讓他良好形象破滅。檢方在偵辦本案期間到他家搜索，在他的電腦硬碟中查扣大量未成年性影像，全都是從情色網站「創意私房論壇」購買下載，其中年紀最輕的被害人僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

檢方首度偵查時黃子佼認罪請求緩起訴，檢方一度做出緩起訴、為期2年，並須支付公庫120萬元，黃子佼還須繳交1200字悔過書。黃子佼當時PO文公開道歉，稱「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」。不料全案經高等檢察署撤銷發回，北檢重新偵查後，對黃子佼提起公訴。案件進入法院審理程序。

一審法院審理時，認定黃子佼無故持有未成年性影像，數量高達2259部，因此判處有期徒刑8月。案件上訴二審。二審高等法院試行調解，黃子佼在經過2日的第二度調解庭後，順利與10名被害人成立調解，他也在下午3點左右，以10分鐘火速簽完10份和解書，讓他的刑度有機會減少，案情大好。

不過2日傍晚5點，高等法院受命法官決定再將黃子佼召回，法官開庭訊問後，為了要確保黃子佼配合審判程序進行，法官裁定將他加保50萬元，並限制出境、限制出海。黃子佼在偵查中就已經被檢方交保35萬元，加上限制出境，這次被高院加保後，保金達85萬元。黃子佼也迅速繳交保金，離開高院。