　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／黃子佼10分鐘快閃被法官緊急召回　加保50萬限制出境出海

▲▼黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃子佼被高等法院加保50萬元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案件上訴二審，高等法院試行調解，並於2日再度開庭，由於黃子佼發揮鈔能力，已經與10人和解，頗為順利，他也在10分鐘內快閃簽名10份和解書。不過高院決定對他加保50萬元，並限制出境、出海，以確保他能配合審判程序。由於他偵查中就被35萬元交保，加上高院的保金，目前他的保金已經達到85萬元。

黃子佼因2023年6月間的演藝圈Metoo風波，爆發性騷擾少女的醜聞，讓他良好形象破滅。檢方在偵辦本案期間到他家搜索，在他的電腦硬碟中查扣大量未成年性影像，全都是從情色網站「創意私房論壇」購買下載，其中年紀最輕的被害人僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

檢方首度偵查時黃子佼認罪請求緩起訴，檢方一度做出緩起訴、為期2年，並須支付公庫120萬元，黃子佼還須繳交1200字悔過書。黃子佼當時PO文公開道歉，稱「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」。不料全案經高等檢察署撤銷發回，北檢重新偵查後，對黃子佼提起公訴。案件進入法院審理程序。

一審法院審理時，認定黃子佼無故持有未成年性影像，數量高達2259部，因此判處有期徒刑8月。案件上訴二審。二審高等法院試行調解，黃子佼在經過2日的第二度調解庭後，順利與10名被害人成立調解，他也在下午3點左右，以10分鐘火速簽完10份和解書，讓他的刑度有機會減少，案情大好。

不過2日傍晚5點，高等法院受命法官決定再將黃子佼召回，法官開庭訊問後，為了要確保黃子佼配合審判程序進行，法官裁定將他加保50萬元，並限制出境、限制出海。黃子佼在偵查中就已經被檢方交保35萬元，加上限制出境，這次被高院加保後，保金達85萬元。黃子佼也迅速繳交保金，離開高院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《中國好聲音》女星送走癌尪又出嚴重車禍！
惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求
快訊／股民注意！富邦金現金股利出爐　創歷史新高
Elkie「一氧化碳中毒」　台北家中昏倒！
國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全
正妹在公園、網咖被性侵多次！　手機遭搶變賣
快訊／32歲男酒駕撞死人被收押
國道3車追撞火燒車！母護5歲女跳車　狂塞6公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

台東驚險火燒車！廂型車行駛中瞬間成火球　現場僅剩車架

快訊／失聯移工酒駕撞死人！桃園地院裁定收押

快訊／台中死亡連署！國民黨部罷綠9人列被告　最大咖是他

打工誘13歲少女返家襲胸摸腿　她崩潰向友求救：菜頭叔叔是變態

正妹在公園、網咖被性侵多次！　手機遭搶變賣

3車追撞火燒車！母護5歲女跳車受傷　國道狂塞6公里

快訊／黃子佼10分鐘快閃被法官緊急召回　加保50萬限制出境出海

快訊／北捷忠孝新生站「1人右臂被咬傷」　其他乘客上前壓制

騎士遭酒駕移工撞死！　妹曝「3個小孩還在念書」哽咽：嫂嫂怎麼辦

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

台東驚險火燒車！廂型車行駛中瞬間成火球　現場僅剩車架

快訊／失聯移工酒駕撞死人！桃園地院裁定收押

快訊／台中死亡連署！國民黨部罷綠9人列被告　最大咖是他

打工誘13歲少女返家襲胸摸腿　她崩潰向友求救：菜頭叔叔是變態

正妹在公園、網咖被性侵多次！　手機遭搶變賣

3車追撞火燒車！母護5歲女跳車受傷　國道狂塞6公里

快訊／黃子佼10分鐘快閃被法官緊急召回　加保50萬限制出境出海

快訊／北捷忠孝新生站「1人右臂被咬傷」　其他乘客上前壓制

騎士遭酒駕移工撞死！　妹曝「3個小孩還在念書」哽咽：嫂嫂怎麼辦

兄弟大物許庭綸首安敲三壘長打！王威晨安打數正式超越王光輝

韓啦啦隊女神「收粉絲應援驚喜」　放話來台追公車：人生第一次

《中國好聲音》女星送走癌尪又出嚴重車禍！「2次開腦手術」現況曝

惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

快訊／40萬股民注意！富邦金擬配4.25元現金　0.25元股票

二軍／陳志杰飆2K！葉總熱視線　兄弟9下再見安5比4勝出

「Taiwan Select」首登加拿大食品展　 台灣美食開啟北美商機

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

平野惠一不滿判決怒衝「小房間」　古久保：能理解他的心情

台東驚險火燒車！廂型車行駛中瞬間成火球　現場僅剩車架

去營隊遇到「出事惹阿北」又一梯新兵體驗成功嶺最速傳說XD

社會熱門新聞

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

快訊／新竹兄弟爭家產！侄子勸架慘遭一刀斃命

即／北捷「1人右臂被咬傷」　其他乘客上前壓制

快訊／6輛檢調車到場　國民黨台中市黨部遭搜索

妻外遇「寫啪啪感想」　夫崩潰告小王

快訊／汐止女左手捲絞肉機　恐怖畫面曝

臉書3.8萬則詐騙廣告零開罰　數發部答詢讓刑事局怒了

快訊／白沙屯媽祖進香意外！　跟隨香客昏倒、老翁摔進水溝

上市主管遭妻背叛　小王一句話讓他更崩潰

更多熱門

相關新聞

黃子佼藏2259兒少性影像檔！狂簽和解書10分鐘快閃

黃子佼藏2259兒少性影像檔！狂簽和解書10分鐘快閃

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審試行調解，並於2日再度開庭調解。這次又有5名被害人同意和解，加上前次調解庭，現在已經達到10人和解。黃子佼這次也出庭應訊，不過他只有在最後10分鐘內出現在法庭，在和解書上簽名後就快閃，案件並未實質審理。

幼兒園狼師毛畯珅重判28年8月定讞

幼兒園狼師毛畯珅重判28年8月定讞

夫妻財產3制度　怎麼選才能保障權益？

夫妻財產3制度　怎麼選才能保障權益？

警一句話讓被詐母女成雙屍　重懲休職6月

警一句話讓被詐母女成雙屍　重懲休職6月

前公使楊文昇嫖女清潔工　害國家丟臉二審仍判緩刑

前公使楊文昇嫖女清潔工　害國家丟臉二審仍判緩刑

關鍵字：

法律人權Metoo未成年影片黃子佼高等法院保金

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面