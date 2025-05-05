遭下游供出又被勒索800萬　車手頭冷血槍殺2人！無期徒刑定讞

▲車手頭蘇柏源槍殺2名下游車手，判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

詐騙集團「車手頭」蘇柏源不滿被2名下游車手供出，要求2人改口卻反遭索討800萬。蘇男憤而持槍在2022年9月間，將2人爆頭槍殺。蘇男一二審均遭判無期徒刑，案件上訴第三審，最高法院審理後，5日駁回上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。

本案發生於2022年9月1日，桃園市桃園區一處出租套房內，晚間7點多發出男子爭執的聲音，最後出現連續槍聲。民眾趕緊報警查看，赫然發現套房內楊姓、陳姓兩名男子遭人爆頭身亡。警方比對監視器後，鎖定37歲、手臂有刺青的蘇柏源，3日後逮捕蘇男到案。

經過檢警調查，2名死者為詐騙集團的車手，在案發前幾日遭逮捕後，供出車手頭就是蘇男。蘇男得知後非常不滿，購買了手槍、子彈，並於案發當日前往談判。一進門蘇男就拿出槍枝，要求其他眾人離去，之後就爆發口角，蘇男要求2人更改口供，但2人反而索討800萬「改口費」。最後蘇男盛怒之下，對著楊男連開2槍、陳男1槍，3槍都擊中頭部，2人爆頭身亡。檢方依照「殺人罪」嫌對蘇男提起公訴，一審將蘇男判處無期徒刑、持槍部分則判刑6年、併科罰金。

案件上訴二審，高等法院審理期間，被害家屬表示，一審時原本希望蘇男判處死刑，但蘇男的胞兄出面為弟弟和解，家屬最後才在刑度上退讓，改請求讓蘇男無期徒刑。但沒想到蘇男胞兄竟是假意和解，只是為了騙取法院判處較輕的刑度，實際上根本就沒錢和解；因此家屬希望二審法院審酌後，改判處合適的刑度。而蘇男胞兄得知此事後，擔心會影響蘇男刑度，因此趕緊匯款20萬元，表明蘇男有和解誠意。

二審最後還是認定蘇男有和解誠意，因此駁回上訴，仍判處無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院5日駁回上訴定讞。