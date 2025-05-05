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快訊／台南警街頭開5槍！3詐欺車手被逮　2警遭衝撞受傷

▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警方5日下午攔截圍捕涉詐欺案的車輛，該自小客車行經仁德區時遭歸仁警方攔查，過程中警方連開5槍壓制，成功逮捕車內3名涉嫌面交詐欺車手，並查獲1部涉案車輛，行動中有2名員警受傷，所幸均無生命危險。

▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局表示，因掌握一輛車輛涉及轄內詐欺車手提領案，隨即通報發布攔截圍捕。歸仁分局接獲訊息後立即啟動警網，在台南市仁德區中山路與高速一街口攔查該車，該車除拒檢衝撞警方竄逃，並強行衝撞前方停等紅燈的汽機車，撞倒數量機車，造成騎士人車倒地受傷。

▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，攔查過程中因嫌犯拒捕，員警為壓制行動安全，共對空開槍5發進行嚇阻，警方尾追並在東區中華東路二段巷內查獲2男1女共3名詐欺犯嫌。第一分局員警也同步在中華東路附近另處尋獲涉案車輛。

▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，本案有2名歸仁分局員警因犯嫌駕車拒檢竄逃時，閃避過程被撞傷手部及身體多處擦挫傷，經送醫治療幸無大礙。

▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方表示，3名遭逮車手疑涉多起詐欺案件，現已帶回偵辦，相關犯行仍待釐清中，後續將依詐欺罪等罪嫌移送法辦。警方也強調，打擊詐騙絕不手軟，呼籲民眾如有接獲可疑電話、簡訊，務必提高警覺，立即撥打165反詐專線查證，以免受騙上當。

▲台南警方街頭攔查詐欺車手，現場對空開槍5發壓制逮3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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