4歲女超商找媽媽！變態男同事竟帶到倉庫性侵5次　監視器曝獸行

▲台南一名超商男店員性侵4歲女童，遭判7年4月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名王姓超商男店員在工作期間，見女同事偶爾帶4歲女兒到超商休息，他竟在短短1個月內，帶女童進倉庫侵犯5次，犯行全被店內監視器拍到。台南地院審理，法官判定王男犯5個對於未滿14歲之女子為強制性交罪，各處7年1月徒刑，應執行7年4月徒刑。可上訴。

判決指出，女童貝貝(化名)的媽媽在超商工作，貝貝偶爾會到超商休息，因而認識媽媽的同事王男。王男明知道貝貝年僅4歲，卻利用她年幼可欺，在2024年2月27日起1個月間，5度在超商倉庫內性侵、猥褻她，要她撫摸自己。直到母親於3月28日見貝貝從倉庫出來，還說「王哥哥摸我妹妹」，震驚之下調閱超商監視器畫面，發現女兒被性侵，才報警處理。

庭審時，王男坦承犯行。法官認為，王男明知貝貝為學齡前幼童，卻不顧貝貝母女對他的信任，對貝貝強制性交5次，造成母女倆難以彌補的陰影和創傷，依王男犯5個對於未滿14四歲之女子為強制性交罪，各處7年1月徒刑，應執行7年4月徒刑。可上訴。

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