史努比變身超萌水果娃娃！7-11夏季新品優惠　涼麵省10元

▲7-11涼夏蔬果季，多款人氣肖像IP也變身水果造型。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN即日起至5月27日推出「涼夏蔬果季」，集結多款新品飲料、冰品、零食優惠，夏日必吃極饗涼麵省10元。同步推出人氣IP肖像預購商品，包括SNOOPY化身造型水果狗、三麗鷗明星也變身成迷你水果立體拼圖盲盒。

▲7-11涼夏蔬果季多款商品「兩件8折、3件77折」。（圖／記者林育綾攝）



7-11 即日起至5月27日推出「涼夏蔬果季」主題專案架，不僅有多款日本直送水果糖果、水果風味飲料、微醺水果調酒，搭配蔬果系零食，包括先前爆紅的「香菜口味多力多茲」、「榴槤樂事洋芋片」等，多款商品「兩件8折、3件77折」。

▲7-ELEVEN近來上架「香菜口味多力多滋」、「榴槤口味樂事洋芋片」成為話題。（圖／記者林育綾攝）

更陸續與成都楊桃冰、鼎王麻辣鍋、米其林必比登推薦中藥鋪博仁堂等名店，獨家監製開發「成都楊桃冰-楊桃汁」、「鼎王烏梅汁」、「博仁堂仙楂洛梅飲」等新品，酸甜解渴，限時嚐鮮價兩瓶49元，就近就可以品嚐排隊名店的好味道。

▲夏日必吃涼麵祭出「極饗涼麵省10元」優惠。（圖／業者提供）



夏日必吃涼麵祭出「極饗涼麵省10元」優惠，包含新品豪華雞絲、川辣火腿、肉燥等多款味系涼麵，全新麵體及重烘焙濃郁麻醬、特製米麩麻醬，媲美街邊涼麵專賣店。同步與富錦樹台菜香檳合作開發「味噌貢丸蛋花湯」，吃涼麵搭配三合一湯才夠味。

全台門市也販售補水、高纖的當季人氣切片水果，包含「紐西蘭星空蘋果切片」、「紐西蘭黃金奇異果」同步推出切片與單入盒裝，切片款限量附贈奇異果兄弟造型叉子。

▲7-11 即日起至5月13日推出「冰品博覽會」，指定冰品第2件6折。（圖／記者林育綾攝）

冰品方面，7-ELEVEN即日起至5月13日推出「冰品博覽會」，指定冰品第2件6折，包括全新「桂冠愛媛柑橘雪酪」、「桂冠巨峰葡萄蘋果雪酪」、「丸永製果白熊冰棒」、「熊本沙瓦冰淇淋」等獨家話題新品，並搶先販售預購韓國進口「冰草莓糖葫蘆」。

▼「冰品博覽會」指定冰品第2件6折。（圖／業者提供）



線上預購為呼應蔬果季，同步推出人氣IP肖像預購商品，將SNOOPY化身造型水果狗、三麗鷗明星也變身成迷你水果立體拼圖盲盒、鑰匙圈、香菜種子杯，迪士尼小熊維尼、史迪奇和奇奇，也化身為水果風格的可愛娃包，萌度爆表。

▲▼SNOOPY化身造型水果狗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼呼應蔬果季，同步推出人氣IP肖像預購商品。（圖／記者林育綾攝）

★全家夏日新品

全家也推出多款夏日新品，不可或缺的涼麵包括「大滿足麻醬涼麵、大滿足香辣涼麵、台式麻醬涼麵、椒麻香蔥雞絲涼拌麵」等4款，搭配台南14號履歷花生醬、雲林百年醬油品牌等，讓醬與麵融合。

▲全家推出多款夏日輕食，涼麵搭味噌湯8折。（圖／業者提供）



即日起至5月13日「指定涼麵+三合一味噌湯」合購8折，另外「全品項涼麵+Let’s Tea、Fami Collection(700ml)茶飲」，可現折10元。

全家同步推出嫩雞胸、雞柳條全品項，搭配指定沙拉省10元優惠，讓上班族或學生族都能輕鬆享受均衡的一餐。

▼全家嫩雞胸、雞柳條全品項，搭配指定沙拉省10元。（圖／業者提供）

