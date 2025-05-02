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7-11推咖啡雪糕「6+6超狂組」、全家周末買1送1　超商優惠懶人包

▲▼7-11勞動節優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11精品咖啡「買7送7」至5月3日，還推出搭配哈根達斯雪糕的超狂組合。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控、冰品控可一次把握！超商延續勞動節優惠，7-11除了指定精品咖啡「買2送2、買7送7」外，還祭出精品咖啡+哈根達斯雪糕「6+6組合價600元」，換算下來比買1送1更划算。萊爾富今（2日）門市也有多款咖啡買1送1、APP寄杯買5送5；全家周末五六日，門市加碼單品咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

►門市優惠，即日起至5月4日：

1. 精品大杯美式，買2送2（原價100元/杯）。
2. 精品大杯拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。
3. 大杯精品馥芮白，第2杯10元（原價120元/杯）。
4. 福岡八女濃抹茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。
5. 鹿兒島濃焙茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。
6. 水果冰沙-多肉葡萄，買1送1（原價85元/杯）。
7. 冰淇淋紅茶，買1送1（原價65元/杯）。

►OPENPOINT優惠

●精品咖啡+哈根達斯雪糕「6+6組合」：

7-11 即日起至5月3日，在OPENPOINT行動隨時取推出「大杯精品美式6杯+哈根達斯雪糕6件」組合價600元（原價1374元），相當於44折。

▼7-11咖啡+哈根達斯雪糕「6+6組合」。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商優惠。（圖／業者提供）

●「CITY PRIMA精品會員日」即日至5月3日： 

1. CITY PRIMA 中杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。
2. CITY PRIMA 中杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。
3. CITY PRIMA 大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。
4. CITY PRIMA 中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。 

●「勞動節開心價」即日起至5月4日組合優惠：

1. CITY PRIMA 大杯精品美式/大杯精品拿鐵，任選100杯5100元，限量1萬組。
2. CITY CAFE 特大杯濃萃美式，130杯5100元，限量10萬組。
3. CITY CAFE 特大杯濃萃拿鐵，51杯2800元，限量10萬組。
4. CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選51杯2000元，限量5萬組。
5. CITY TEA 琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選51杯1530元，限量5萬組。
6. CITY CAFE 大杯濃萃美式2杯+魔爪Monster 指定品項2瓶組合價155元，限量1萬組。
7. CITY TEA 梔子花青茶2杯+魔爪Monster指定品項 2瓶組合價145元，限量1萬組。

▼7-11咖啡51杯、5100元組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家周末加碼買1送1

全家門市周末加碼，會員限定，即日起至5月4日，Let’s Café 大杯單品美式（原價100元）、大杯單品拿鐵（原價110元）、Let’s Tea 特大杯柳橙香柚綠茶（原價65元），通通「買1送1」。

▼全家門市周末加碼，會員限定買1送1。（圖／業者提供）

▲▼全家，超商優惠。（圖／業者提供）

●全家APP優惠

全家APP行動隨時取，即日起至5月4日：

中杯單品美式（原價80元）4杯199元，63折
中杯單品拿鐵（原價90元）4杯199元，56折

▼全家APP行動隨時取優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家，超商優惠。（圖／業者提供）


大杯經典美式（原價45元）7杯199元，64折。
大杯經典拿鐵（原價55元）6杯199元，61折。

▼全家大杯經典咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家，超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富門市推出5月2日限時優惠，多款咖啡、飲品買1送1：

Hi Café蜂蜜咖啡、大杯特濃咖啡（原價55～65元/杯），買1送1。

珍珠抹茶、黑糖珍奶、阿薩姆奶茶（原價79元/杯），買1送1。

●Hi-Life APP，整買零取「買5送5」優惠只到5月2日：

中特濃美式、濃拿鐵，買5送5，最高省275元。

特大美式、特大拿鐵，買5送5，最高現省350元。

▼萊爾富「買5送5」只到5月2日。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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