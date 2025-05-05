7-11冰咖啡買1送1、全家周一「10元多1杯」　超商提神優惠一次看

▲7-11 冰咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一上班日，超商紛紛祭出咖啡優惠，7-ELEVEN在「LINE禮物」推出指定冰咖啡5折起，全家則有周一限定「加10元多一杯」。萊爾富將於5月9日至11日推出「愛在母親節」，祭出氣泡美式、特濃美式及拿鐵等多項商品「買1送1」。

★7-ELEVEN

●LINE禮物優惠

特大杯冰濃萃美式，兩杯66元，51折（原價65元/杯）⭢購買連結

大杯冰精品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）⭢購買連結

大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元/杯）⭢購買連結

●OPENPOINT行動隨時取

即日起至5月9日，OPENPOINT行動隨時取推出「涼夏水果季」，多款飲品買7送3。



CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡，任選買7送3，限量5萬組。

CITY CAFE冰鹿兒島濃焙茶拿鐵/冰福岡八女濃抹茶拿鐵，任選買7送3 ，限量5萬組。

CITY TEA香鑽水果茶，買7送3，限量5萬組。

CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶，任選買7送3，限量5萬組。

▼OPENPOINT行動隨時取推出「涼夏水果季」，多款飲品買7送3。(圖／業者提供）



★全家

全家周一限定，在APP隨買跨店取推出指定咖啡「加10元多一杯」。

▲全家指定咖啡加10元就多一杯。（圖／全家提供）

大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。

大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。

大杯特濃美式，兩杯65元，6折（原價55元/杯）。

大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。

★萊爾富

萊爾富將於5月9日至11日推出「愛在母親節」，祭出氣泡美式、特濃咖啡等多項商品「買1送1」。

▼萊爾富「愛在母親節」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）