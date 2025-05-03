咖啡、民生用品「買1送1」！四大超商「周末省錢優惠」一次看

▲超商周末省錢優惠，滿額再送禮。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

陪民眾省荷包，超商周末集結咖啡、零食、泡麵、飲料、生活用品等，推出「買1送1、加10元多一件、兩件更省」好康，7-11 門市指定咖啡「買2送2」，全家周末加碼單品咖啡「買1送1」，OKmart 祭出冰淇淋美式、紅茶新品優惠，還有民生品買1送1、99元特價等。

★7-ELEVEN

►門市滿額現折優惠

7-ELEVEN 為了回饋全台勞工，即日起至5月4日只要是OPENPOINT會員，到全台門市消費報會員電話，購買CITY系列飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補保健品、冰品、冷凍食品、甜點、寵物食品等11大指定類別商品，「消費滿250元立折20元，再加贈5點OPENPOINT點數」、「滿1000元立折100元，加贈20點」，回饋最高達12%。

消費滿1000元，再送五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、衛生棉贈品兌換券；滿1500元送統一麵5入組贈品兌換券。

▲7-11咖啡買2送2。（圖／業者提供）

►門市咖啡優惠，即日起至5月4日：

1. 精品大杯美式，買2送2（原價100元/杯）。

2. 精品大杯拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。

3. 大杯精品馥芮白，第2杯10元（原價120元/杯）。

4. 福岡八女濃抹茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

5. 鹿兒島濃焙茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

6. 水果冰沙-多肉葡萄，買1送1（原價85元/杯）。

7. 冰淇淋紅茶，買1送1（原價65元/杯）。

►OPENPOINT優惠

●精品咖啡+哈根達斯雪糕「6+6組合」：

7-11 在OPENPOINT行動隨時取，5月3日推出「大杯精品美式6杯+哈根達斯雪糕6件」組合價600元（原價1374元），相當於44折。

▼7-11咖啡+哈根達斯雪糕「6+6組合」。（圖／業者提供）

●「CITY PRIMA精品會員日」5月3日：

1. CITY PRIMA 中杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。

2. CITY PRIMA 中杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。

3. CITY PRIMA 大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。

4. CITY PRIMA 中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。

●「勞動節開心價」即日起至5月4日組合優惠：

1. CITY PRIMA 大杯精品美式/大杯精品拿鐵，任選100杯5100元，限量1萬組。

2. CITY CAFE 特大杯濃萃美式，130杯5100元，限量10萬組。

3. CITY CAFE 特大杯濃萃拿鐵，51杯2800元，限量10萬組。

4. CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選51杯2000元，限量5萬組。

5. CITY TEA 琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選51杯1530元，限量5萬組。

6. CITY CAFE 大杯濃萃美式2杯+魔爪Monster 指定品項2瓶組合價155元，限量1萬組。

7. CITY TEA 梔子花青茶2杯+魔爪Monster指定品項 2瓶組合價145元，限量1萬組。

▼7-11咖啡51杯、5100元組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●全家周末加碼咖啡買1送1

全家門市周末加碼，會員限定即日起至5月4日，Let’s Café 大杯單品美式（原價100元）、大杯單品拿鐵（原價110元）、Let’s Tea 特大杯柳橙香柚綠茶（原價65元），通通「買1送1」。

▼全家門市周末加碼，會員限定買1送1。（圖／業者提供）

●全家APP優惠

全家APP行動隨時取，即日起至5月4日：

中杯單品美式（原價80元）4杯199元，63折。

中杯單品拿鐵（原價90元）4杯199元，56折。

大杯經典美式（原價45元）7杯199元，64折。

大杯經典拿鐵（原價55元）6杯199元，61折。

▲▼全家咖啡寄杯優惠。（圖／業者提供）

●全家會員優惠

全家即日起至5月4日，多款飲品、甜點、泡麵、民生日用品都有買1送1、第二件10元、多件優惠。Let’s Café 特大拿鐵、特大美式、「Let's Tea系列飲品」如仙女醇奶茶、特大冰4水果茶等，通通享「第二杯10元」。

零食及泡麵方面，農心辛拉麵、Paldo八道便當盒泡麵、Gery厚醬起司蘇打餅、盛香珍蒜味堅果等皆有「買1送1」，星太郎雞汁點心麵「買3送3」。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●全家「康康五」優惠

全家「康康五」即日起至5月4日期間，多項商品「買1送1」，包括：牧場直送4.0牛奶雪糕、百吉ｘCoCo 葡萄柚果粒茶冰棒、FamilCollection不知春茶、Fami!ce喝的霜淇淋，同品項買1送1。

黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙，任選買1送1。紅牌速纖纖維飲料，同品項買2送2。

▼全家「康康五」，因應勞動節提前至周四開跑。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富即日起至5月4日限時殺優惠：

萊爾富即日起至5月4日限時殺優惠，包括飲品、泡麵、糖果零食、生活用品下殺，多項商品買1送1、組合價優惠。

女性生理用品推出好自在液體衛生棉（27cm x 10片）「買1送1」、靠得住溫柔宣言系列指定商品，「任選3件135元」，可趁機囤起來。

▼萊爾富即日起至5月4日推出限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★OKmart

OKmart 現調飲品OKCAFE，推出新品「冰淇淋莊園美式／紅茶」嘗鮮價$55元起。同時有夏季冰品會員活動，即日起至5月4日，全店指定冰品「任兩件8折」，會員獨家指定冰品「加10元多1件」。

▲OKmart 推出新品「冰淇淋莊園美式／紅茶」。（圖／業者提供）

另外，即日起至5月28日，OKmart推出多款限時優惠組合，包括雀巢黑嘉麗軟糖、舒潔舒涼冰巾18抽「買1送1」。

森永威德果凍180g「任選3件$99元」、清淨海洗碗精500g「任選2件$99元」、極柔感三層抽取式衛生紙6包$99元。

▼OKmart 優惠。（圖／業者提供）