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鋒面連發「明晚又變天」　雨連下一周

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晨鋒面快閃，明晚和周五兩波鋒面接力，未來一周容易下雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今晨(4日)鋒面快閃，各地多雲到晴，不過午後半個台灣容易有雨，明天晚間又有一道鋒面接近，持續影響到周三，各地容易下雨，周五和周六再有另一波鋒面進逼，未來一周天氣不穩定，各地都是容易下雨的天氣型態。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天清晨鋒面快速通過，北部出現局部降雨，中部南投山區也出現短暫降雨，白天之後鋒面離開，各地多雲到晴，不過環境仍不穩定，中午過後北部、東半部、中南部山區及近山區平地仍容易出現局部午後短暫雷陣雨，特別是各地山區午後有局部大雨機率。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天各地多雲到晴，不過張承傳指出，中午過後大台北、東北部和其他山區有局部短暫雷陣雨，晚上開始另一波鋒面開始接近，北部有零星降雨，周二、周三受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易下雨，西半部、東北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，東南部有局部短暫陣雨。

張承傳提醒，周四華南另一道鋒面生成，周五和周六接近台灣，周四到周六中部以北、東半部容易出現短暫陣雨或雷雨，南部為多雲，午後會出現局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳表示，未來一周溫度變化不大，沒有降雨時天氣悶熱，高溫約28到31度，周五鋒面接近，西南風增強，北部高溫可到33度，低溫部分，各地未來一周大致約22到24度。

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