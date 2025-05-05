今台東焚風飆36度高溫　周三雨炸全台「防劇烈天氣」

▲未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林伯東表示，今天鋒面在華南地區逐漸東移，預計明天陸續影響台灣，周三受鋒面影響，天氣最不穩定，全台有雨，中部以北、宜花及南部山區要留意劇烈天氣。周四又有另一波鋒面在華南建立，預計周五晚間至周日影響台灣，屆時全台又會有明顯雨勢。另外，今天台東有焚風可能出現36度高溫，提醒民眾留意。

林伯東指出，目前鋒面在華南地區逐漸東移，預計明天影響台灣，目前台灣雲量偏多，逐步有零星雲從華南移出，大致晴朗偶有雲導致降雨，午後也要留意熱對流發生。

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他表示，降水回波目前在台灣北部海面，海峽有部分回波移入，今天山區有零星雨，西南風影響，基隆北海岸至新竹、台東及恆春半島有強風發生機率，台東則有焚風發生，南部也要留意近山區高溫。

林伯東指出，今天鋒面逐漸移出，今晚位於台灣北部海面，預計明天影響台灣，明天白天各地多雲到晴，北部及東北部有雨，午後也有降雨發生。周三持續受鋒面影響，天氣最不穩定。周四鋒面離開又有另一波鋒面在華南建立，這天天氣相對穩定，周五晚間鋒面接近，周六、周日影響台灣，天氣又轉向不穩定。

未來一周降雨趨勢，他表示，今天多雲到晴，北部及東北部清晨有零星雨，午後陣雨主要在大台北、宜蘭及各地山區。明天鋒面影響，北部及東北部有雨，周三鋒面持續影響，全台有雨，中部以北、宜花及南部山區有局部大雨發生機率，容易有雷擊、強陣風等劇烈天氣。周四至周五白天北部及宜蘭偶有陣雨，午後山區要留意雷陣雨。周五晚間至周日逐漸轉雨，各地午後雨勢增加。

溫度方面，林伯東表示，未來一周悶熱，降雨期間各地溫度略降。另外，今天西南風影響，台東局部有36度高溫，提醒民眾留意。