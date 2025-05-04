2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

▲一周內有兩波鋒面接力，各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(5日)水氣減少，午後大台北、東北部和各山區可能有局部短暫雷陣雨，新一道鋒面明天晚間接近，周二、周三各地有降雨機會，周四鋒面遠離，不過周五另一道鋒面接近，周六和周日持續影響，雨區再度擴大，未來這兩波鋒面結構較佳，雨勢會比前面兩波鋒面大。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天水氣減少，天氣將更穩定一些，各地多雲到晴，午後大台北、東北部和其他各山區有局部短暫雷陣雨，北部離鋒面近，清晨和晚上有零星短暫降雨。

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周二、周三受鋒面影響，張承傳說明，西半部、東半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，東南部也有局部短暫陣雨，雨勢會比較大一些；周四鋒面遠離，降雨減少，剩北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，周五又有另一個鋒面接近，周六、周日鋒面影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部多雲但午後有局部短暫雷陣雨；5月12日鋒面已經移動到巴士海峽，降雨區縮小，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度方面，張承傳指出，未來一周溫度變化不明顯，沒下雨時悶熱，各地高溫約28到32度，明天東南部可能有焚風，高溫上看36度，南部近山區局部高溫也可能到36度以上。另明天清晨金馬地區可能有濃霧。