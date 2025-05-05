台中艦水砲強勢驅離大陸漁船　休漁期偷跑盜捕海巡署譴責

記者張君豪／台北報導

3日海巡署台中艦、巡護九號執行東沙海域巡弋任務時，發現大陸籍漁船「粵深汕漁11366號」違法進入台灣東沙海域，台中艦立即以水砲強勢將「粵」船驅離出我國水域，目前已無任何越界的中國船舶。







▲海巡署台中艦強勢執法以水砲驅離闖入東沙海洋國家公園捕魚的陸船。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

海巡署表示，東沙環礁為我國首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，明令禁止各式捕撈、垂釣，是台灣以最高規格畫設的海洋保護區。今年1月迄今，海巡署於東沙海域計驅離中國越界漁船30船、111艘次，並扣留小舟7艘。5月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍出海作業，顯示中方海洋管理失靈，海巡署將嚴正執法，有效嚇阻陸船越界，同時呼籲中方約束其漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態。

海巡署表示，為守護東沙海域珍貴的海洋資源，堅定維護我國主權，海巡署調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，確保東沙海洋資源的永續發展。

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