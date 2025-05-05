獨／誇張！高雄市場傳搶案　3外籍女報案後苦等警察40分鐘

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園治安敗壞！大發下午市場4日下午5時許發生搶奪案，3名女子的皮包被人騎機車搶走，結果被害人報案後，警方遲遲晚了近40分鐘左右才抵達現場，讓周邊的攤商看了都搖頭，直呼效率太差，難怪搶匪敢這麼囂張，光天化日就開搶；對此林園分局表示，當時有5件案子在處理當中，才會晚到。

▲嫌犯搶走皮包之後，騎機車快速逃逸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

4日下午5點多，3名外籍女子在大發市場吃東西，把錢包擺在桌子上，突然間一名男子騎機車就搶走放在桌子上的錢包，隨即逃逸，3名外籍女子看到這一幕整個傻眼，連「搶劫」兩個字都喊不出來，只能大聲尖叫。

▲被害人尖叫吸引攤商注意到竊賊，但也只能目送離開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄林園大發下午市場發生搶奪案 。（圖／記者吳奕靖攝）

最後3名外籍女打電話報警，結果等了半個多小時警察都沒有到場，讓附近的居民都看不下去，還得再請里長幫忙打電話催促，又過了十幾分鐘，員警才抵達現場。現場民眾直說：「等了半個多小時，真的很離譜誇張，讓被害人傻等了半個多小時，大家等到都覺得效率怎麼那麼差，打架、吵架你們都不來，搶劫也不來，有的沒的就一直來，真的是讓人很苦惱。」

林園分局對此回應：「 林園分局大寮分駐所於4日17時57分接獲民眾報案，一名越南籍學生於某攤商用餐後，離席買水，返回時發現置放在椅上之皮夾不見，因不諳中文遂請店家代為電話向大寮分駐所報案。當時由於大寮分駐所員警同時處理民眾報案共5件，故於18時40分到達現場，經調閱店家監視器，僅發現一男子騎機車經過影像，警方將持續調閱其他影像釐清案情，另現已掌握特定對象，持續追查中。」