快訊／邱軍酒駕撞死運將！收押119天　法院裁定「20萬交保」

▲邱軍酒駕撞死運將遭羈押119天，基隆地院5日召開接押庭。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

25歲歌手邱軍以一首〈運轉人生〉爆紅，2024年12月27日凌晨卻爆出酒駕撞死一名站在路邊休息的計程車司機，事隔2天才到案，遭法院裁定羈押禁見。針對此案，基隆地檢署5日偵結， 依照不能安全駕駛致死、肇事致人死傷逃逸罪嫌起訴，而邱軍由於羈押期即將屆滿，基隆地院下午2時30分召開接押庭，稍早裁定邱軍以20萬元金額交保，限制住居、限制出境、出海。

檢方指出，邱軍事發當天在餐酒館內飲用大量生啤酒與數杯小米酒後仍開車上路，撞到人後更未下車察看，面對目睹車禍發生經過的行人狂拍車輛大喊「你撞到人了」，還肇事逃逸，依照不能安全駕駛致死、肇事致人死傷逃逸等罪嫌將他起訴。

而邱軍將移審，因本案適用國民法官法，基隆地院已分案為114年度國審原交訴字第1號，另外，有關邱軍羈押中強制處分的相關事宜，訂於5日下午2時30分召開接押庭訊問，稍早法院裁定邱軍20萬元交保，限制住居、限制出境、出海。

▲邱軍先前上銬搭囚車畫面。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

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