警界心痛！保一總勤指主任駐地猝逝　遺體將進行電腦斷層掃描

記者黃宥寧／台北報導

保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山，4日驚傳猝逝在駐地寢室，享壽62歲。據了解，許男前一日曾因腰痛、腹痛就醫，凌晨返隊休息後未再露面，5日同仁發現其未如常起床服勤，破門進入主管寢室查看，竟發現許男倒臥浴室明顯死亡。士林地檢署今（5日）下午會同法醫相驗，遺體暫時冰存，後續將安排電腦斷層掃描，以釐清確切死因。

▲保一勤務指揮中心主任許泰山驟逝，法醫相驗結果曝光。（圖／翻攝自Facebook）

許泰山5月2日下班後感到身體不適，3日凌晨前往台北榮總急診就醫，施打止痛針後回駐地寢室休息，未再離開。4日早上9時許，其妻多次聯繫未果，請求保一總隊同仁協助確認。員警到場敲門不應，破門後發現許男衣衫不整、跪臥於浴室內，已無生命跡象。

轄區北投分局會同鑑識小組採證，初步排除外力介入可能，現場門窗完好，無打鬥跡象。保一總隊原擬移置遺體，但經上頭長官建議，決定等待許妻自南部北上，讓其見最後一面。

警界人士不捨表示，許泰山警大警佐班第15期畢業，資歷深厚，歷任刑事局偵查員、警備隊長、股長、研究員，2019年回鍋保一擔任第六大隊大隊長，2024年8月升任勤務指揮中心主任，深獲同仁敬重。許平日樂觀開朗，熱愛登山健行，篤信佛教，辦公桌上常擺地藏王菩薩像，友人感嘆：「許主任應該是跟佛菩薩去修行了。」

消息傳出後，不少同仁與友人紛紛湧入臉書悼念，留言表達不捨與哀悼，「痛失英才」、「一路好走」、「節哀保重」，字句間滿是懷念，不僅哀悼這位盡忠職守的資深警官，也流露出警界失去一位誠懇長官的沉痛心情。