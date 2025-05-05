酒駕男拒檢衝撞！蘆洲警負傷逮人　10年被抓4次下場慘

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局成州所警員4日深夜在五股區成泰、凌雲路口攔查一名渾身酒氣的柯姓男子，不料柯男拒絕盤查並衝撞員警企圖逃逸，員警受傷後仍奮力將其制伏。經查，55歲的柯男已有3次酒駕前科，酒測值高達0.72MG/L，訊後將依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦，並面臨吊扣駕照2年及最高36萬元罰鍰的重罰。

▲蘆洲警盤查渾身酒味的柯男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，蘆洲警分局成州派出所警員謝獻鋒執行勤務時，在五股區成泰路、凌雲路口，發現柯姓男子騎機車全身散發濃濃酒味，於是上前攔下進行盤查。未料，柯男不僅不配合警方攔查，反而趁隙逆向加速逃逸，員警反應迅速上前攔阻，過程中雖造成左手大拇指撕裂傷及左手擦挫傷，仍奮力將柯男壓制在地，並呼叫支援警力到場協助。

▼柯男拒檢衝撞員警逆向騎車逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

柯姓男子被逮捕後，坦承在成泰路三段的檳榔攤飲酒後要騎車返家，共喝下6、7瓶啤酒。警方進一步查出，柯男過去在2015年、2018年及2020年已有3次酒駕前科，已是酒駕慣犯。支援警力到場後，立即將受傷員警及柯男送往淡水馬偕醫院治療。經救治後2人均無大礙，柯男經酒測酒精濃度值高達0.72MG/L，明顯超過法定標準值。警方當場向柯男宣告權利並實施逮捕。

柯男訊後依公共危險及妨害公務罪嫌，將柯姓男子移送新北地檢署偵辦。此外，依據道路交通管理處罰條例第35條第5款規定，柯男因有3次以上酒駕紀錄，將面臨吊扣駕照2年，並處以最高36萬元的罰鍰。

▼蘆洲警不顧危險將柯男壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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