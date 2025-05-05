嘉義市56小時不打烊慢速壘球賽　吸引全國球迷熱情參與

▲嘉義市56小時不打烊慢速壘球對抗賽，展現永不放棄精神 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市114年度「56小時不打烊慢速壘球錦標賽」日前盛大開打，吸引來自全國各地99支隊伍、2,425位選手熱情參與，嘉義市長黃敏惠昨日在為2025中職職棒一軍賽市抵嘉首戰開球後，立刻前往開幕儀式，為所有選手加油打氣，也展現對棒壘球等運動賽事的大力支持。本項賽事固定於每年5月第一週舉行，今年度報名踴躍、熱度不減，一開放報名即刻額滿，充分展現慢速壘球在全台蓬勃發展的運動能量。

嘉義市黃敏惠市長表示，嘉義市是全台全數規律性運動人口比例數一數二的城市，嘉義市不僅愛運動，更是棒球原鄉，每年的棒、壘球相關賽事都吸引眾多好手與球迷參與。56小時不打烊慢速壘球對抗賽賽事開辦至今邁入第21年，賽事為期三天兩夜，除了是一場體力、技術及毅力的全方位挑戰，更深刻體現了「KANO」永不放棄的精神，這是選手們對自己極限的突破。感謝嘉義市體育會壘球委員會主委蔡榮豐對賽事的積極籌辦，也期待透過比賽傳達嘉義市的KANO精神，並吸引更多市民朋友投入體育活動。

教育處郭添財處長表示，市府一直以來都致力於推動體育教育，尤其是壘球這項充滿挑戰與樂趣的運動，逐漸成為全市民心目中的優秀運動項目之一。市府在教育政策中積極規劃、支持各類體育活動，並且鼓勵學校與社區積極參與，讓更多年輕人能夠接觸並愛上壘球運動。

市府也預告，下半年嘉義壘球賽事將精彩不間斷，包括7月的市長盃慢速壘球錦標賽、8月的諸羅山盃國際壘球邀請賽、10月的總統盃全國總決賽及KANO季長青賽，最後壓軸還有11月的第十九屆諸羅山盃慢速壘球錦標賽。誠摯邀請全國壘球愛好者共襄盛舉，讓壘球熱潮在嘉義持續沸騰！