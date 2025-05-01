嘉市高達2成學童餓肚子上課！議員籲市府補助早餐　讓孩子有溫飽

▲▼ 2成學童餓肚子上課！嘉市議員郭定緯質詢送早點給教育處長， 籲市府補助弱勢學童早餐 。（圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯針對弱勢學童營養問題質詢教育處長郭添財，郭定緯呼籲市府推動「清寒學童早餐補助政策」，補足現行「幸福飽餐券」僅限寒暑假午餐的不足，「讓早餐不該是奢侈品！」郭定緯強烈呼籲市府推動清寒學童早餐補助政策，讓孩子一早就有溫飽與希望，每天起床後就能吃上一份溫暖營養的早餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭定緯指出，市府去年推出的「幸福飽餐券」計畫，造福了超過兩千位弱勢學童，是一項具溫度的好政策；然而，目前補助僅限於假期的午餐，對於平日清晨空腹上學的孩子們，仍有一大缺口。郭定緯強調：「早餐是一個孩子每天的第一份能量，也是社會對他的第一份照顧。」

根據國健署112年度青少年健康行為調查，全國僅79.3%的國中學生每天有吃早餐，比例逐年下降。議員憂心指出，未吃早餐的孩子不僅影響上課專注力，長期更可能導致肥胖、糖尿病等慢性病問題，衝擊學童的身心發展。

郭定緯進一步引用審計室報告指出，嘉義市國中小學生的肥胖率已連三年高於全國平均，反映出本市兒童的營養政策可能出現缺口。「對一般家庭來說，早餐也許只是選擇吃什麼，但對清寒家庭來說，早餐是能不能吃的問題。」

▲ 2成學童餓肚子上課！嘉市議員郭定緯質詢送早點給教育處障， 籲市府補助弱勢學童早餐 。（圖／郭定緯服務處提供）

郭定緯以台北市、新北市為例，說明多個縣市早已推動清寒學童早餐補助，台北市甚至與超商合作提供熱騰騰的早餐，嘉義市作為教育之都，更應該有遠見地照顧每一位孩子。

「孩子的健康與學習，不能輸在一天的第一餐。」郭定緯強調，營養不應該是弱勢家庭孩子的負擔，呼籲市府儘速評估導入早餐補助機制，讓嘉義市成為「孩子起床就有溫暖早餐」的友善城市。

對此，教育處長郭添財回應表示，早餐對發育學童而言非常重要，未來教育處會再研議；而孩子的健康一直是市府努力的目標，教育處持續關心本市國中小學生肥胖問題，未來會強化五大核心能力，並持續宣導學童的生活習慣，以及少攝取吃宵夜。