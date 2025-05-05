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公園之都嘉義市　議員郭定緯呼籲重新檢視資源配置

▲▼ 園多、預算少？建設處資源錯配 議員批：品質成為被忽略的日常】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲嘉義市議員郭定緯質詢時提出嘉義市公園遊具品質多為老舊，缺少人力及維護費用的狀況下安全性堪憂 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市擁有全國密度最高的公園資源，然而在市民心中，「數量」與「品質」之間卻始終存在落差。市議員郭定緯今（5）日在議會中指出，多數公園設施老舊、維護不足，安全性與使用體驗有待加強，呼籲建設處重新檢視資源配置，讓「公園之都」不只是口號，而是真正貼近市民生活的空間。

▲▼ 園多、預算少？建設處資源錯配 議員批：品質成為被忽略的日常】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲嘉義市議員郭定緯。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

郭定緯表示，近年來市府積極推展大型活動與觀光，雖成功帶動人潮與外縣市關注，但不少市民反映日常生活中經常接觸的公園卻乏人問津。以文化公園為例，有家長反映兒童遊具破損情形嚴重，甚至在網路評論中指出存在安全疑慮；此外，更有外縣市的家長帶孩子至長榮公園玩，卻因設施設計不良導致頭部受傷，凸顯市府在公園細節維護上的不足。

根據統計，建設處去年度用於全市38座公園的清潔與修繕預算總計約5,648萬元，平均每座僅約148萬元。郭定緯指出，這樣的資源在公園數量增加、民眾期待提升的情況下，已難以支撐全面性的改善工作，應重新檢討配置方式。

「市民不是不懂城市發展，而是更在乎生活感。」郭定緯指出，建設處近年積極辦活動、招商衝觀光，雖有其成效，但卻忽略了嘉義人每日經過、使用的社區公園。郭定緯表示：「市府把最好的形象給觀光客，把破碎的一面留給市民，這樣的城市治理是錯誤的。

▲▼ 園多、預算少？建設處資源錯配 議員批：品質成為被忽略的日常】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

他強調，市府舉辦活動、推動觀光無可厚非，但基礎建設與市民生活品質同樣重要。建設處應在日常中展現用心，讓市民感受到公園真正成為生活的一部分，而非只是活動的背景。


公園是城市的靈魂，更是市民日常最貼近的公共空間，郭定緯表示，公園應具備安全、分齡設計、有在地特色與創意，才能讓孩子快樂、家長放心、長輩安心。他也呼籲建設處持續傾聽民意，推動更有系統的規劃與維護。郭定緯強調，公園不該只是過場式的政績，而是孩子的遊樂場、長輩的活動空間、居民的綠色心臟。「市民不要煙火式的熱鬧，只想要一座乾淨、安全、有設計感的公園。」

▲▼ 園多、預算少？建設處資源錯配 議員批：品質成為被忽略的日常】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲嘉義市議員郭定緯質詢建設處長田長沛   。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

郭定緯呼籲建設處重新檢討資源分配機制，提升日常維護標準，真正聽見市民的聲音。他也承諾將持續監督，為嘉義打造真正宜居的城市環境。

對此，田長沛處長回覆表示，公園品質提升與招商一樣重要，就是因為舉辦活動讓嘉義市的基礎的設施被更多人看到，進而移居嘉義市。至於預算部分，過去建設處的確是以盡快蓋出公園為主要考量，隨著湖子內公園完工，建設處也會檢討預算分配，專注現有公園品質的提升。

▲▼ 園多、預算少？建設處資源錯配 議員批：品質成為被忽略的日常】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲▼民眾在公園受傷   。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

 
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