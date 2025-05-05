以色列批准「征服整個加薩」　擴大軍事攻勢目標擊敗哈瑪斯

▲以色列批准擴大對加薩走廊哈瑪斯的軍事攻勢。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列官員5日表示，總理納坦雅胡的安全內閣已投票批准，要擴大對加薩走廊哈瑪斯的軍事攻勢，要徹底占領控制整個加薩。但以色列要占領加薩多久，還不清楚。

路透、以色列時報等報導，以色列這項新計畫將持續數月，採漸進式方式進行，以便在美國總統川普13日至16日出訪中東之前有機會重新達成停火暨人質釋放協議。安全內閣部長埃爾金（Zeev Elkin）說明，以軍先前是針對特定地區發動攻擊後離開，但如今將會守住占領地區，直到哈瑪斯被擊敗或是同意解決武裝並離開加薩。

以色列官員透露，新批准的攻擊計畫將把加薩平民往南轉移，防止人道援助落入哈瑪斯手中。以色列現階段控制加薩約三分之一的土地，在美國支持的停火協議破局之後，以色列在3月恢復加薩地面行動，並全面封鎖對加薩的援助，且至今尚未提出加薩戰後清晰願景。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）4日表示，軍方已經向數萬名後備軍人發出徵召令，擴大加薩戰事。薩米也警告，必須盡快讓援助物資進入加薩。另據消息人士的說法，美國與以色列官員正在討論繞過哈瑪斯向加薩提供援助的機制，可能在未來這幾天發布。

加薩戰爭2023年10月7日爆發，哈瑪斯突襲入侵以色列，造成以色列大約1200人死亡，251名人質被劫持至加薩。以色列隨後展開報復反擊，至今發動的空襲與地面行動造成超過5.2萬名巴勒斯坦人死亡，加薩地帶多數地區淪為廢墟。

據信現階段仍被關押在加薩的59名人質之中，有24人還活著。家屬擔憂衝突戰鬥可能危及人質性命，且多項民調顯示，以色列民眾對於戰爭的支持率正在下降。