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擴大加薩攻勢！　以色列軍方發出「數千份徵兵令」

▲▼以色列軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲軍方3日開始向數千名後備軍人發出召集令。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列媒體報導，隨著以色列準備擴大在加薩（Gaza）的軍事行動，軍方3日開始向數千名後備軍人發出召集令，以支援這場擴大攻勢。同時，以色列總理辦公室宣布，總理納坦雅胡原定5月7日至11日前往亞塞拜然訪問的行程已經延後。

根據《路透社》報導，這批後備軍人將被部署到以黎巴嫩邊界和被占領的約旦河西岸（West Bank），接替目前駐守當地的正規部隊，而這些正規部隊將轉而投入加薩的新一波攻勢。對此，以色列國防軍暫未發表評論。

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

稍早，以色列總理辦公室發布聲明指出，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為因應加薩與敘利亞近期局勢變化，以及密集的外交與安全行程，決定延後訪問亞塞拜然，目前尚未公布新的訪問日期。

以色列媒體2日報導，安全內閣已經批准了在加薩走廊擴大軍事行動的計畫。

以色列自3月打破與哈瑪斯（Hamas）達成的脆弱停火協議後，便加大了軍事攻勢。當時以色列試圖延長停火時間，但未與哈瑪斯就終戰進行實質談判；哈瑪斯則堅持，只有在以色列同意停戰的情況下，才會釋放加薩剩下的人質。

目前，以軍已對加薩展開更猛烈的空襲，並在當地劃出大片緩衝區，把約230萬名居民擠壓到更狹小的中部和沿海區域，還切斷了人道救援物資進入的管道。

以色列政府多次強調，會堅持「打擊哈瑪斯、營救仍被扣押的59名人質」這兩大戰爭目標。

自2023年11月以來，透過談判和軍事行動，共有192名人質獲釋。大多數人質是在2023年10月7日那天被綁架，根據以色列方面統計，當時由哈瑪斯主導的武裝分子闖入以色列，造成約1200人死亡，其中大多是平民。

以色列發動的報復性戰爭至今已讓加薩大部分地區成為廢墟，根據加薩衛生官員的說法，已有超過5萬名巴勒斯坦人喪生，其中大多數也是平民。

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