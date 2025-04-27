哈瑪斯：同意停火5至7年換和平　但拒絕解除武裝

▲飽受戰火蹂躪的加薩如今已傷痕累累，哈瑪斯表示願意為了和平同意停火，但堅持拒絕去軍事化。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯在開羅與調停人進行停火談判之際，一名官員26日透露，這個巴勒斯坦武裝組織最近釋出訊號，表示願意與以色列達成為期數年的停火協議，以換取戰爭結束和加薩重建，但他們堅決拒絕放下武器。然而，以色列方面強調，除非哈瑪斯釋放所有人質並解除武裝，否則無法達成真正和平。

消息人士告訴路透社，哈瑪斯希望爭取調停人的支持，並提出可接受停火5至7年，以換取結束戰爭、重建加薩、釋放以色列關押的巴勒斯坦人與所有人質的條件。哈瑪斯政治領袖的媒體顧問諾諾（Taher Al-Nono）指出，組織對任何結束戰爭的嚴肅提案都抱持開放態度，「我們不拒絕休戰的想法或期限，我們也準備在談判的框架內討論這個問題。」

然而，哈瑪斯堅持保留武裝力量，排除了以色列要求加薩「去軍事化」的核心訴求。諾諾強調，「抵抗武裝不容談判，只要佔領存在，武器就會一直掌握在我們手中。」儘管哈瑪斯創黨憲章主張摧毀以色列，但該組織過去曾表態，他們可能同意長期休戰，以換取以色列結束佔領。

以色列副外長海斯克（Sharren Haskel）本周表示，除非哈瑪斯釋放剩餘59名人質並解除武裝，否則新提案難以取得突破。自1月停火失敗後，以色列於3月18日恢復了對加薩的軍事行動，目前相信仍有約24名加薩人質還活著。

在加薩局勢持續惡化之際，以色列也阻止了所有援助物資進入加薩，並將以軍奪取的領土設立成緩衝區，導致數十萬人流離失所。衛生當局數據顯示，自哈瑪斯在2023年10月7日發動攻擊、引發衝突以來，巴勒斯坦已有逾5萬1400人在以色列的軍事行動中喪生，其中多為平民。