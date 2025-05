以色列國家緊急狀態！野火爆發向多國求援　棄車逃命畫面曝光

▲以色列爆發野火災情,國防部長稱情況為「國家緊急狀態」,已向多國求援。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列耶路撒冷附近爆發野火災情,迫使居民撤離,多條主要道路4月30日封閉,消防人員正在努力控制火勢。以色列已公開尋求國際社會援助來撲滅大火,國防部長卡茲(Israel Katz)表示,以色列正面臨國家緊急狀態。

A major highway in Israel was closed after wildfires engulfed it, forcing drivers and passengers to abandon their vehicles. Extreme heat and winds helped spread the fire, forcing the evacuation of several villages. pic.twitter.com/87503hp54P