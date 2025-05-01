以色列國家緊急狀態！野火爆發向多國求援　棄車逃命畫面曝光

▲以色列爆發野火災情，國防部長稱情況為「國家緊急狀態」，已向多國求援。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列耶路撒冷附近爆發野火災情，迫使居民撤離，多條主要道路4月30日封閉，消防人員正在努力控制火勢。以色列已公開尋求國際社會援助來撲滅大火，國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列正面臨國家緊急狀態。

A major highway in Israel was closed after wildfires engulfed it, forcing drivers and passengers to abandon their vehicles. Extreme heat and winds helped spread the fire, forcing the evacuation of several villages. pic.twitter.com/87503hp54P — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 30, 2025

法新社、CNN等報導，以色列消防人員正在乾燥天氣與強風的狀態下應對野火災情，大火在多個地區蔓延，其中一個就在耶路撒冷以西的尼夫沙洛姆鎮（Neve Shalom）。目前連接特拉維夫和耶路撒冷的主要道路已於4月30日關閉，至少有10個社區已進行疏散。

▲目前尚不清楚火災發生原因。（圖／達志影像／美聯社）

「這可能是國家有史以來最大的火災」，耶路撒冷地區的消防單位指揮官弗里德曼（Shmulik Friedman）4月30日警告，預計風速將超過每小時60英里，火災風險大大增加，但「目前還不知道火災發生原因，一點頭緒都沒有」，且距離控制住火勢還很遠。已知有16人因吸入煙霧受到輕傷，正在接受治療。

許多駕駛選擇棄車逃命。依據社群媒體流傳的影片，民眾沿著公路行走，空氣瀰漫濃煙；另據緊急救援組織United Hatzalah發布的影片，救難人員在公路廢棄車陣中奔走，尋找可能還待在車上的人。

國防部長卡茲（Israel Katz）指出，以色列正面臨國家緊急狀態，必須動用所有可用部隊拯救生命及控制火勢。消防機構已動員約120支小隊滅火，出動12架消防飛機與直升機。

以色列已向希臘、義大利、保加利亞、賽普勒斯求援協助撲滅火勢。在此之際，以色列警方表示，已逮捕一名企圖在空曠地帶縱火的嫌疑犯，此人持有打火機與其他易燃物品。

▼以色列已逮捕一名企圖在空曠地帶縱火的嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）