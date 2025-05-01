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以色列國家緊急狀態！野火爆發向多國求援　棄車逃命畫面曝光

▲▼ 以色列野火。（圖／路透）

▲以色列爆發野火災情，國防部長稱情況為「國家緊急狀態」，已向多國求援。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列耶路撒冷附近爆發野火災情，迫使居民撤離，多條主要道路4月30日封閉，消防人員正在努力控制火勢。以色列已公開尋求國際社會援助來撲滅大火，國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列正面臨國家緊急狀態。

法新社、CNN等報導，以色列消防人員正在乾燥天氣與強風的狀態下應對野火災情，大火在多個地區蔓延，其中一個就在耶路撒冷以西的尼夫沙洛姆鎮（Neve Shalom）。目前連接特拉維夫和耶路撒冷的主要道路已於4月30日關閉，至少有10個社區已進行疏散。

▲▼ 以色列野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前尚不清楚火災發生原因。（圖／達志影像／美聯社）

「這可能是國家有史以來最大的火災」，耶路撒冷地區的消防單位指揮官弗里德曼（Shmulik Friedman）4月30日警告，預計風速將超過每小時60英里，火災風險大大增加，但「目前還不知道火災發生原因，一點頭緒都沒有」，且距離控制住火勢還很遠。已知有16人因吸入煙霧受到輕傷，正在接受治療。

許多駕駛選擇棄車逃命。依據社群媒體流傳的影片，民眾沿著公路行走，空氣瀰漫濃煙；另據緊急救援組織United Hatzalah發布的影片，救難人員在公路廢棄車陣中奔走，尋找可能還待在車上的人。

國防部長卡茲（Israel Katz）指出，以色列正面臨國家緊急狀態，必須動用所有可用部隊拯救生命及控制火勢。消防機構已動員約120支小隊滅火，出動12架消防飛機與直升機。

以色列已向希臘、義大利、保加利亞、賽普勒斯求援協助撲滅火勢。在此之際，以色列警方表示，已逮捕一名企圖在空曠地帶縱火的嫌疑犯，此人持有打火機與其他易燃物品。

▼以色列已逮捕一名企圖在空曠地帶縱火的嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以色列野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以色列野火。（圖／達志影像／美聯社）

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