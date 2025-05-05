白沙屯移爐主、燒疏文惹議　張麗善曝心聲：惡黨雖多，不能勝一善

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導



白沙屯媽祖遶境活動於5月1日深夜11時25分舉行登轎儀式，雲林縣長張麗善移開拱天宮爐主宋曉華的畫面被鏡頭拍下，引起網友熱議。4日白沙屯媽祖回鑾進火儀式時，張麗善協助代燒疏文，卻被大批網友怒轟「像在燒垃圾」。對此，張麗善表示，一切都是媽祖的旨意，非常的虛心接受，也願意來承擔這一切，並表示「惡黨雖多，不能勝一善。」

▲張麗善說一切都是媽祖的旨意，非常的虛心接受。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善表示，很多信眾陪同白沙屯媽祖進香的過程當中，應該有很多機會看到人生百態，也看到人生的光明面，看到很多善良的鄉親非常熱情，無私的奉獻，也把最棒最好的美食跟大家分享，這是台灣最美麗的風景，就是人情味，我也透過這個過程當中，好好做自己的一些審思跟檢討，未來要怎麼樣把媽祖理念，這個慈悲為懷普渡眾生聞聲救苦，媽祖用身體力行的方式在告訴我們，自己在這當中也在學習，雖然有面臨到這些風波，但是覺得媽祖應該是給自己更多的考驗，那也是讓我們一個體認，一切都是媽祖的旨意，非常的虛心接受，也願意來承擔這一切。

張麗善指出，這幾天自己看御書，1540頁當中，「惡黨雖多，不能勝一善。」也就是說壞人也許聲音很大氣勢很強，但是對一個公正不痾光明磊落的人，是不會被打倒的，當然也希望心理素質要更大，那要把所有批評都當作善知識，才能夠勇敢堅毅的去面對跟挑戰，人生都有很多很多不同的課題在考驗我們，台灣還是要有宗教信仰，因為宗教信仰都是教人為善，不管是信仰什麼，尤其是政治人物，政治人物更要信仰，上至達官貴人，下至販夫走卒，心中都有一把尺，都有一個善念，我們也都是媽祖的孩子，所以政治人物如果能夠秉持媽祖的精神，相信一定可以推出更多福國利民的政策，為媽祖照顧所有的百姓。

張麗善說明，媽祖在走的過程當中，透過直播知道媽祖在哪裡，心隨時跟媽祖同在，這幾天已經引起這些風波，所以用平常心，也沒有過度的去要求，覺得媽祖本來就是隨心所欲，為什麼可以讓大家期待，就是因為讓大家充滿了神秘感，希望給自己製造更多更好的機會，媽祖走到哪裡相信祂都知道，我們隨時心都跟祂在一起。