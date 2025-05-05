白沙屯媽祖狂退「180度忽然停駕」　金紙店老闆娘慌了！原因曝光

網搜小組／劉維榛報導

今（5日）白沙屯媽祖進香來到第4天，鑾轎現身於小巷之中，還突然停在一家金紙店，本以為是暫時停留，結果媽祖娘娘180度迴轉，甚至兩度退到屋裡面，隨後停駕在店內。面對嬌客現身，宮廟人員也尷尬直呼，金紙店老闆娘當下慌了，「因為什麼都沒準備。」

YouTube《白沙屯媽祖網路電視台》今日直播來到第4天，宮廟人員分享一段有趣插曲，可見小巷裡，有一排長輩趴跪拜在地上，因為媽祖鑾轎突然現身，並突然停在金紙店家，面對突如其來的驚喜，店家老闆也趕緊站在門口，雙手合十恭迎這位尊貴的嬌客。

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▲媽祖突然停駕在金紙店，店家慌了沒準備。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YT）



繼續看下去，本以為鑾轎要後退離開，出乎意料的是，媽祖娘娘是想要180度進到屋內，過程中，扛轎人員還兩度繼續後退，隨後宮廟人員趕緊拿來長椅凳與壓轎金，讓媽祖娘娘停轎休息。

宮廟人員也在影片標題上解釋，「媽祖婆突來停駕...金紙店老闆娘慌了！因為什麼都沒準備。」

該影片上PO網2小時，就吸引1.3萬人次觀看，並紛紛回應「積善之家，必有後福，所以媽祖來訪了」、「要是媽祖婆無預警地衝進我家，我也會驚慌失措，（雖然很高興沒錯啦，但是什麼都沒有準備啊）」、「我也是覺得奇怪？沒有準備什麼？應該是太驚喜，瞬間慌了」、「感恩慈悲為懷的媽祖婆」。