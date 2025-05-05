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初體驗發結緣品嚇壞「伸手搶、直接從袋子撈」！她發抖狂退後

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

▲原PO發放結緣品，被瘋搶的人嚇到。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

記者鄺郁庭／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖日前展開進香行程，吸引大批信眾一路隨行，沿路也有善心民眾發放結緣物。不過，就有女信眾表示，她初次參與進香活動，滿心期待準備了許多結緣品想分送香燈腳，不料卻在發送時遭遇「瘋搶」，甚至有人將手直接伸進她的袋子猛撈，讓她嚇到整個人退後。

「#白沙屯進香 初體驗｜我準備了好多結緣品，卻也嚇到發抖。」該名女信眾在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享自己的震撼經歷，原本滿心期待想把親手準備的結緣品送給香燈腳，傳遞一份祝福。

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沒想到在發的時候，遇到兩次人潮洶湧的狀況，有人竟然猛然往她這邊伸手搶，甚至直接從她的袋子裡撈結緣品，「手勁之大讓我整個人嚇到退後。那一刻我真的好害怕。」

貼文引發討論，就有人直嘆，「現在發都要偷偷發，我都是放一些在口袋，走到補給站或是小孩旁邊在掏出來，不然太多人想要」、「實在是傻眼，當下很想罵人，但想想要淨口，就…就算人很多很擠，排隊等候拿取不會怎麼樣，為何要這樣劫緣」、「我在北港送結緣品，也遇到被多人伸手搶的狀況，真的很可怕。後來到人較少的地方，只找小朋友結緣。」

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