「攜手尋愛」未婚聯誼來了！男性報名3.5hr秒殺　超懸殊男女比曝

▲ 彰化市首次與內政部合作推出「緣起相遇時~彰化3萬解謎 攜手尋愛趣」，即將於5月25日盛大登場 。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮、吳欣蓉／彰化報導

單身男女有福了！彰化市繼去年（113）舉辦未婚聯誼活動曾轟動一時，近日再度宣布，今年（114）首次與內政部合作推出「緣起相遇時~彰化3萬解謎 攜手尋愛趣」，即將於5月25日盛大登場。今年報名人數和往年一樣「陽盛陰衰」，男性為948人、女性為110人，由於本次有限名額，男女各只錄取40人，只要年滿18歲、在台設有戶籍且目前單身，即可報名參加，有興趣的朋友別錯過！

「緣起相遇時~彰化3萬解謎 攜手尋愛趣」是由中央與地方首次合辦的未婚聯誼活動，結合彰化在地文化與創意解謎，將於5月25日登場，只要年滿18歲、在台設有戶籍且目前單身，即可報名參加。而活動報名自4月21日起至30日為止，吸引948名男性、110名女性報名。

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彰化市公所表示，此次活動共錄取80名男女，並攜手專業團隊設計實境解謎任務，帶領單身男女穿梭於元清觀、開化寺、孔廟等歷史地標，在破關中認識彼此，也探索彰化的人文風采與城市魅力，更祭出高額3萬元的解謎獎金。若有成功配對者，除了可獲精美禮品，只要於116年12月31日前結婚，還可獲得1萬元商品禮券作為結婚賀禮。

事實上，彰化市公所去年舉辦「3萬解謎．幸福無敵」活動曾引發聯誼熱潮，甫開放報名，男性名額在3.5小時內秒殺完售，女性也於3天內突破158人報名，讓彰化市成為全台最具話題性的單身聯誼城市之一。

彰化市長林世賢表示，面對少子化國安危機，市公所不僅積極呼應中央政策，更持續創新舉辦一系列具在地特色的未婚聯誼活動，包括「戀愛1+1愛情課堂首發團與2.0」、「古蹟姻緣一線牽、愛戀美食入心間」等，廣受參加者好評、累積優良口碑，今年內政部主動邀請公所合作辦理，足見彰化市聯誼品牌已具指標地位。